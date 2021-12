Dimence Zwolle neemt voorlopig geen nieuwe mensen aan met een depressie

Mensen die kampen met een angststoornis of een depressie kunnen voorlopig niet terecht bij Dimence Zwolle. Dit is te wijten aan de lange wachtlijsten. Vanaf deze maand mogen er geen nieuwe mensen op de wachtlijst worden gezet. De organisatie heeft nog niet eerder zo'n ingrijpende maatregel aangekondigd.

De organisatie spreekt van een 'tijdelijke aanmeldpauze'. Dit betekent dat niemand met een depressie of een angststoornis meer op de wachtlijst in Zwolle geplaatst kan worden.

Voor de vestigingen in Deventer en Almelo zijn ook maatregelen aangekondigd. Daar is het tot 1 maart niet mogelijk om je aan te melden wanneer je een ontwikkelingsstoornis hebt. Hieronder vallen onder andere behandelingen voor autisme spectrumstoornissen, ADHD en verstandelijke beperkingen.

Voor Zwolle is de maatregel op 1 december ingegaan en gaat naar verwachting gelden tot 1 maart 2022. ''Het is verschrikkelijk voor de mensen die op de wachtlijst staan'', zegt woordvoerder Amber Hes.

Hoge werkdruk

Op dit moment hebben veel medewerkers van Dimence last van de hoge werkdruk, waardoor het ziekteverzuim hoog is. Ook zijn er medewerkers die hierdoor weg zijn gegaan bij de organisatie, of zelfs helemaal gestopt zijn met het werken in de geestelijke gezondheidszorg.

Wachtlijsten nabellen

Dimence heeft alle huisartsen in Zwolle een uitgebreide brief gestuurd waarin alternatieve mogelijkheden voor patiënten worden toegelicht. ''Je kan naar een andere regio gaan, maar je kan ook altijd terecht voor zorgbemiddeling bij je zorgverzekeraar als je nu hulp nodig hebt'', zegt de woordvoerder.

Mensen die nog op de wachtlijsten staan, worden binnenkort opgebeld door een medewerker van Dimence om te kijken of hulp nog noodzakelijk is. Het kan ook zijn dat mensen die op de wachtlijst staan inmiddels al wel zorg hebben gekregen bij een andere aanbieder. ''Het is geen schoonveegactie, dit is vooral om te kijken of de mensen wel op de juiste wachtlijst staan'', zegt Hes.