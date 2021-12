Ruim 100 leerlingen zitten voorlopig thuis vanwege scheur in school Steenwijk

Tien klassen van de middelbare school RSG Tromp Meesters in Steenwijk krijgen in ieder geval vandaag en morgen thuisonderwijs. Ze kunnen niet naar school komen, nadat gisteren bleek dat een deel van de voorgevel op instorten staat.

Gisterochtend vielen twee bakstenen uit de gevel van het gebouw. De school nam contact op met de aannemer, die constateerde dat er speling op de voorgevel zit. De vleugel waaraan de gevel grenst werd daarop afgesloten.

Vandaag is er overleg tussen de gemeente Steenwijkerland, de aannemer en een gevelspecialist. "Daarna weten we hoe het verder gaat", zegt directeur Harold Groenewoud. "Hoe dit opgelost kan worden en op welke termijn."

Geen enkel risico

Volgens de directeur is van paniek op de school geen sprake geweest. "We hebben flink opgeschaald en terecht. Want zelfs als er ook maar 0,1 procent kans is dat het mis gaat, moet je geen enkel risico nemen. Maar we zijn rustig gebleven en kijken hoe we dit gaan oplossen."

De leerlingen die les zouden hebben in het betreffende deel van het schoolgebouw, krijgen voorlopig online les. Het gaat om tien klassen in het gespecialiseerd onderwijs. De klassen bestaan uit tien tot twaalf leerlingen. De lessen van het praktijkonderwijs gaan wèl door, die vinden plaats in een ander deel van het gebouw.