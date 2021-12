Justitie stelt alsnog strafrechtelijk onderzoek in tegen omstreden 'casino-zorgbureau' Victorie

Justitie moet alsnog een strafrechtelijk onderzoek instellen tegen het omstreden 'casino-zorgbureau' Victorie in Almelo. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. De Almelose zorgaanbieder kwam uitgebreid in het nieuws nadat RTV Oost had onthuld dat directrice Nina B. vele tonen aan zorggeld in het casino had vergokt.

Na de eerste publicaties door deze omroep dat de directrice onder meer cliënten uit haar zorginstelling had meegenomen naar het casino stelde de sociale recherche een onderzoek in. Bij dat onderzoek kwamen tal van bizarre fouten aan het licht. Uit het vertrouwelijke rapport bleek dat de directrice tussen 7 december 2014 en 25 april 2018 in totaal 703 keer het casino heeft bezocht.

Borstvergroting cadeau

Maar ook werden cliënten in de watten gelegd met onder meer peperdure Louis Vuitton-tasjes en een van de cliëntes had een borstvergroting cadeau gekregen.

Het intussen failliete Victorie had onder meer een opvanglocatie aan de Ootmarsumsestraat in Almelo, waar probleemjongeren werden opgevangen.

Gokwalhalla

Het gokgedrag van de directrice liep op een gegeven moment zo de spuigaten uit dat Holland Casino haar een casinoverbod oplegde. Daarop week ze uit naar gokwalhalla's als Las Vegas.

Het onderzoek door de sociale recherche had onder meer aangetoond dat de directrice van bedrijfsrekeningen torenhoge bedragen naar haar privérekening had doorgesluisd, waarna vanuit het casino werd gepind. Daarbij ging het in totaal om circa 1,8 miljoen euro.

Subsidiekraan dichtgedraaid

De gemeente Almelo draaide daarop niet alleen de subsidiekraan dicht, maar deed bovendien aangifte van zorgfraude. Justitie kwam echter na onderzoek tot de conclusie dat de malversaties niet konden worden bewezen en staakte verder onderzoek.

Justitie baseerde zich daarbij op verklaringen van de directrice, die had aangegeven dat het ging om leningen vanuit het bedrijf aan haarzelf. Deze leningen zou ze keurig terugbetalen.

Artikel 12-procedure

Wethouder Eugène van Mierlo (CDA) liet het er echter niet bij zitten en startte via het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een zogenoemde artikel 12-procedure op. In zo'n geval kan het Hof het Openbaar Ministerie opdracht geven alsnog nader onderzoek te doen.

Het Hof stelde de gemeente Almelo in het gelijk en heeft nu geoordeeld dat justitie alsnog nader onderzoek moet instellen naar zorgbureau Victorie.

Kritische kanttekeningen

Het gerechtshof stelt in dit vonnis kritische kanttekeningen bij de manier waarop justitie het in eerste instantie heeft opgepakt. Daarbij merkt het Hof op dat de gemeente Almelo bestuursrechtelijke maatregelen heeft genomen door de subsidie stop te zetten, terwijl er vervolgens strafrechtelijk weinig onderzoek is gedaan. Het Hof wijst daarbij op de grote maatschappelijke impact die de affaire rond het 'casino-zorgbureau' heeft veroorzaakt.

"In een situatie als deze, waarin er ernstige indicaties zijn dat er misbruik is gemaakt van publieke gelden, is een deugdelijk en grondig onderzoek gerechtvaardigd. Dat de casus mogelijk complex is en er reeds bestuurlijke maatregelen zijn genomen ten aanzien van de subsidie, doet daar niet aan af. Het Hof constateert dat het tot nu toe verrichte onderzoek summier is geweest. (...) Gezien de aard en de ernst van de verdenking acht het Hof nader onderzoek geboden."

Zorgdirectrice gehoord

Het Hof geeft justitie opdracht de zaak rond de in het casino verdwenen zorggelden alsnog te onderzoeken. Daarbij moet overigens niet alleen zorgdirectrice Nina B. worden gehoord, maar ook haar vroegere rechterhand Jan B. over de strafbare feiten waarvan volgens de gemeente Almelo sprake is.

Reactie wethouder

Wethouder Van Mierlo laat via zijn woordvoerster weten blij te zijn met het vonnis. "Ongeacht wat verder uit dit onderzoek komt, het is goed dat nu grondig wordt uitgezocht hoe het zit. We hebben het als gemeente al vaker gezegd: zorggeld moet belanden op de plek waar het thuishoort, bij kwetsbare personen die hulp goed kunnen gebruiken. Bovendien zien we dit als een belangrijk signaal richting zorgondernemers, die eventueel minder goede bedoelingen hebben."