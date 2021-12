Strijd tegen exotische planten in Weerribben losgebarsten

Gebiedsbeheerder Matthijs de Graaf legt uit: “De exotische waterplanten komen in de Weerribben terecht doordat mensen hun aquarium of vijver legen in ons gebied. De planten groeien enorm snel en komen daardoor in de schroeven van buitenboordmotoren te hangen. Vaak heb je dat als schipper niet direct door en haal je de plant op een later moment uit de schroef. Daardoor worden die exotische waterplanten door het hele gebied verspreid."

Harken en opvissen

Het initiatief om de planten te bestrijden komt van Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en Staatsbosbeheer. Deze vier organisaties hebben allemaal watergangen in de kop van Overijssel in hun beheer. Ze hebben gezamenlijk een aannemer ingehuurd die met een harkboot de planten met wortel en al uit de bodem trekt. Zodra de planten boven komen drijven worden ze opgevist met een schepbak.

Een ‘drijfscherm’ moet voorkomen dat de planten tijdens de werkzaamheden afdrijven. (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

“We hebben precies in kaart waar de exotische planten, waaronder cabomba en vallisneria, groeien. Daar sturen we de boot naartoe. Als we dat niet zouden doen worden de planten verdrukt die hier van oorsprong thuishoren en dat zorgt voor problemen binnen de biodiversiteit van dit gebied”, legt boswachter Marijn Kuiper uit.

Ook goede planten zijn de dupe

De harkboot trekt ook planten uit het water die wél thuishoren in Steenwijkerland. “Dat is helaas niet anders. Het is altijd nog beter dan dat we niets zouden doen. Maar het machinaal verwijderen gebeurt alleen op de plekken waar de exoten gretig om zich heen grijpen. Op de plekken waar slechts een paar exotische planten groeien, bestrijden we ze met de hand”, vertelt Matthijs de Graaf namens het Waterschap.

Langdurige klus

Dat de exoten nu in grote getalen worden opgeharkt wil niet zeggen dat de bestrijding na deze winter achter de rug is. Ook de komende jaren zal er nog regelmatig werk worden verricht om de plant te weren uit de Weerribben.