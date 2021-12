Kinderopvang Zwolle vraagt kinderen thuis te laten tussen kerst en oud en nieuw

Kinderopvang Doomijn in Zwolle heeft ouders gevraagd hun kinderen in de week tussen kerst en oud en nieuw thuis te laten. Op die manier hoopt de organisatie haar personeel een beetje rust te gunnen.

"We merken heel veel uitval", licht directrice Manuela Spaninks het verzoek toe. "Mensen hebben corona, zitten in quarantaine of wachten op een testuitslag. Het is elke dag weer een enorme puzzel om het rooster rond te krijgen."

De deur helemaal sluiten die week is niet aan de orde, verzekert ze. "Als het echt niet anders kan, zijn we gewoon open. Maar we willen onze mensen toch de gelegenheid geven een beetje rust te pakken."

'In de hele branche'

Spaninks realiseert zich dat het na de jaarwisseling niet weer helemaal normaal zal zijn. "Maar iedereen hoopt toch wel op betere tijden. We zijn ondertussen ook op zoek naar personeel. Het probleem speelt in de hele branche, niet alleen bij ons. Ik weet dat het in het oosten van het land wel meevalt ten opzichte van bijvoorbeeld Brabant en de Randstad. Daar zijn de problemen nog veel groter."

Bij kinderopvang KOOS met vestigingen verspreid over heel Salland merkt men de drukte ook, maar daar hoeft het voorbeeld van de collega's in Zwolle niet nageleefd te worden. "Wij zijn sowieso al dicht tussen kerst en oud en nieuw", laat een woordvoerder weten.

Ruim achthonderd vestigingen

David Gribnau spreekt namens kinderopvang Partou, volgens hem speelt het thuis laten blijven van kinderen niet. Het bedrijf heeft ruim achthonderd vestigingen in heel Nederland, waaronder ook in Almelo, Deventer en Enschede. "We hebben de ouders wel een mailtje gestuurd met de vraag of ze op 24 en 31 december de kinderen iets eerder willen ophalen. Zodat onze mensen ook iets meer kunnen genieten van kerstavond en de jaarwisseling. Maar het is in die periode toch al rustiger dan anders, dus we zien geen reden om mensen te vragen de kinderen thuis te laten."

Ook bij kinderopvang Kiekeboe in Oldenzaal, met drie hoofdvestigingen en meerdere kleine, wordt ook erkend dat sprake is van grote drukte. "Maar dat is voor ons nog geen reden om die laatste week van het jaar te vragen de kinderen niet te brengen. Wij blijven gewoon open."