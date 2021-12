Constructeur onderzoekt gescheurde voorgevel van schoolgebouw Steenwijk

"We zouden eerst de gevel in een stalen constructie kunnen zetten", zegt aannemer De Boer. "Dan is het gebouw veilig voor gebruik en kan daarna de versteviging van de gevel beginnen. Dat is een mogelijke oplossing die wij gaan voorleggen aan de gemeente"

Directeur Harold Groenewoud staat aandachtig toe te kijken naar de aannemer en constructeur. Er wordt druk gemeten en gekeken. "We hebben inmiddels naar ouders gecommuniceerd dat er morgen ook nog geen fysiek les kan zijn", zegt Groenewoud. "Uiterlijk morgen willen wij bekend maken hoe het er volgende week aan toe gaat. Wat er voor werkzaamheden gaan plaatsvinden en welk deel van de vleugel wij weer kunnen gebruiken."

60 jaar oud

De voorgevel is namelijk niet van één groot gebouw. De school is opgesplitst in meerdere gebouwen die verbonden zijn. Hierdoor hoeven niet alle kinderen van de locatie vanuit huis te werken.

Het gebouw is al meer dan 60 jaar oud. Een normaal schoolgebouw gaat tussen de 30 of 40 jaar mee, maar dit is een monumentaal gebouw. Toch zou dan juist zo'n gebouw goed in de gaten moeten worden gehouden. "De gemeente gaat over de gebouwen en wij zijn de gebruiker", legt de directeur uit. "Samen zijn we verantwoordelijk dat het veilig is. Ik zit hier nu twee jaar en er is nog niet eerder een teken geweest dat het niet veilig is."

Maatregelen

Groenewoud is dan ook opgelucht dat hij er nu wel achter is gekomen. "Een geluk bij een ongeluk dat er geen ergere dingen zijn gebeurd. We kunnen nu preventieve maatregelingen nemen en zorgen dat kinderen en collega's zo snel mogelijk weer naar school kunnen."