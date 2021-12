Handtekeningenactie om stop op Twentse afvalwaterinjectie te forceren

Bezorgde omwonenden van de afvalwaterinjectie in Twente, verenigd in de stichting Stop Afvalwater Twente, hebben een petitie gestart. Doel is zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen, zodat de minister duidelijk wordt dat Twente niet langer chemische vervuiling in de bodem wil.

De onrust en weerstand in Twente wordt met de dag groter. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft aanhoudende problemen met de injectieputten waar het afvalwater de bodem van Twente in wordt gepompt. Inmiddels zijn acht van de tien oorspronkelijke injectieputten buiten gebruik, maar de NAM doet er alles aan om tenminste een van die afgesloten putten weer operationeel te krijgen.

Hoe meer injectieputten de NAM tot haar beschikking heeft, hoe meer olie er uit de grond gehaald kan worden in Schoonebeek. En hoe meer olie er gewonnen wordt, hoe meer afvalwater in Twente de bodem in gaat.

Grote zorgen

Er zijn grote zorgen over de gevolgen van die afvalwaterinjectie. Zeker sinds de NAM in februari bekend maakte dat een buis in een van de injectieputten gescheurd bleek te zijn. De NAM had dit niet opgemerkt in de controles en is daarna nog drieënhalf jaar door gegaan met het injecteren van vervuild afvalwater. Volgens de NAM heeft er in die tijd geen lekkage plaats gevonden.

Injectie van afvalwater kan volgens deskundigen grote gevolgen hebben. Hoewel de NAM dit ten stelligste ontkent, zou injectie kunnen leiden tot aardbevingen of sinkholes. Volgens milieu-experts loopt Twente daarnaast het risico op een milieuramp van catastrofale omvang, als blijkt dat de chemicaliën in het afvalwater in het grondwater terecht komen. De chemische cocktail is zo giftig dat men van alle leven in de natuur het zenuwstelsel zou kunnen vernietigen.

Het is een giftige cocktail, het is fout wat men gedaan heeft Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders, Universiteit van Amsterdam

Unanieme eis tot stop zetten

Eerder deze week werd in de gemeenteraad van Dinkelland unaniem een belangrijke motie aangenomen. De voltallige gemeenteraad eist van de minister van Economische Zaken dat de injectie van afvalwater wordt stopgezet. De NAM wil de afvalwaterinjectie verkopen en in Dinkelland is men bang voor de risico's als het werk in andere handen belandt.

Die motie is een belangrijk signaal aan de politici in Den Haag. Toch wordt er niet veel van verwacht. Want de minister van Economische Zaken handelt in landsbelang en de lokale politiek heeft dan snel het nakijken.

Handtekeningenactie

Daarom hebben bezorgde omwonenden, verenigd in de stichting Stop Afvalwater Twente, een petitie gestart om de politiek te overtuigen van de grote weerstand tegen wat gezien wordt als een van de grootste potentiele risico's voor Noordoost-Twente.

Ook in 2016 organiseerde de stichting al een petitie, daarbij werden destijds ruim 30.000 handtekeningen opgehaald. Deze keer wil de stichting Stop Afvalwater Twente dat aantal overtreffen. Die nieuwe petitie is hier te vinden.