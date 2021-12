Topdrukte in tuincentrum: "Mensen zijn extra toe aan gezelligheid"

Het is drukker dan normaal rond deze tijd, merkt Josine Borghuis, mede-eigenaar bij tuincentrum Borghuis in Deurningen.

"Dit jaar koopt iedereen nóg eerder een kerstboom. Mensen maken het extra gezellig in huis met kerst, dan is er even wat anders dan corona", legt ze uit.

De trend van dit jaar: extra veel kerstlichtjes (Foto: RTV Oost / Niki Nijboer)

Maatregelen in de winkel

Door de avondlockdown heeft de winkel de koopavonden moeten schrappen. Er is een paar aanpassingen gedaan om open te zijn en toch rekening te houden met de coronamaatregelen.

"Naast de standaardregels hebben we een paar andere maatregelen getroffen. We zijn vandaag een uur eerder open gegaan om het bezoek zoveel mogelijk te spreiden. Verder hebben we een klantenteller en hebben we ervoor gezorgd dat er weer routes zijn waarbij mensen in één richting lopen."

Lampjes, lampjes, lampjes

Over de kersttrend van dit jaar kan Josine kort en bondig zijn: "Lichtjes, veel lichtjes. Je ziet vooral dat de tuinen uitbundiger worden aangekleed. Nog niet zoals in Amerika, maar het oogt wel heel erg gezellig."