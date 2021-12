Kinderen verborgen gezin Ruinerwold worden opnieuw gehoord

De negen kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold moeten opnieuw worden gehoord over de vermeende mishandelingen en de rol die de 60-jarige klusjesman Josef B. hierin heeft gehad. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag beslist.

De nieuwe getuigenverhoren zijn het gevolg van gewijzigde aanklacht, die de rechtbank heeft toegestaan. Het Openbaar Ministerie mag Josef B. ook vervolgen voor het medeplegen van jarenlange mishandeling. Ook al gaat het OM ervanuit dat hij de kinderen niet zelf heeft mishandeld.

'Nieuw verhoor traumatisch'

Als antwoord hierop verzocht de advocaat van B. de negen kinderen opnieuw te horen over de rol van zijn cliënt binnen het gezin. De rechter beseft dat de kinderen het verhoor als traumatisch zullen ervaren. Ze worden bij de rechter-commissaris gehoord en de vraagstelling wordt hierop aangepast.

Het verborgen gezin werd in oktober 2019 ontdekt doordat één van de kinderen de boerderij ontvluchtte en in het dorp alarm sloeg. De vader van het gezin en B. werden opgepakt voor jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van de kinderen. De vader predikte een eigen geloof en B. volgde hem hierin op de voet. De klusjesman zorgde voor de hand- en spandiensten. Hij verbouwde niet alleen de boerderij in Ruinerwold, maar was ook bij het gezin toen het in Meppel, Zwartsluis en Hasselt woonde. Hierdoor is het volgens het OM medeschuldig aan vrijheidsberoving en mishandeling.

De rechtbank beëindigde in maart de strafzaak tegen vader Gerrit Jan van D., vanwege zijn te slechte gezondheid. Om die reden is het verzoek van de advocaat van de klusjesman om de vader ook nogmaals te horen, afgewezen. De zaak tegen klusjesman Josef B. zou in november inhoudelijk worden behandeld, maar moest vanwege de verzoeken van het OM en de verdediging opnieuw worden uitgesteld. Wanneer de inhoudelijke behandeling volgt, is nog niet bekend.