Verdachte in zaak Lotte betuigt spijt aan ouders: 'Was een ongeluk'

Dat heeft zijn advocaat Desirée Greven laten weten na afloop van de rechtszaak. Zoals gemeld heeft het Openbaar Ministerie de voor minderjarigen maximale straf van twee jaar jeugd-detentie en jeugd-tbs geëist.

Emotionele zitting

Volgens de raadsvrouw ging het er tijdens de strafzaak uiterst emotioneel aan toe. Omdat beide verdachten ten tijde van het misdrijf minderjarig waren, moeten ze zich voor de kinderrechter verantwoorden. Zoals gebruikelijk bij dergelijke zaken gebeurt dat achter gesloten deuren.

Om die reden ook is de advocaat terughoudend in haar commentaar. "Ik kan en wil er niet te veel over kwijt. Wel kan ik zeggen dat ik vrijspraak heb bepleit. Mijn cliënt ontkent namelijk verantwoordelijk te zijn voor de dood van Lotte. Al voelt hij wel degelijk verantwoordelijkheid in deze zaak. Er is uiteraard het nodige gebeurd. Maar er was nooit enige opzet in het spel. Het was een ongeluk."

Veel meer wil ze daar niet over zeggen: "Dan zou ik verder op de feiten in moeten gaan en dat ga ik niet doen."

Spreekrecht

De ouders van Lotte hebben vanochtend gebruik gemaakt van hun spreekrecht, waarbij ze rechtstreeks het woord richtten aan de jongeman die door justitie verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van hun dochter.

De verdachte op zijn beurt betuigde op zijn beurt spijt richting Lotte's ouders, waarbij hij in een emotioneel betoog zijn excuses aanbood.

Lotte's lichaam werd begin januari gevonden in een sloot op industrieterrein Het Wendelgoor aan de rand van Almelo. Beide broers zouden onafhankelijk van elkaar - met een kort tijdbestek ertussen - een verhouding met het meisje hebben gehad. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat de oudste van de twee broers de relatie had beëindigd. De oudste verdachte zou kwaad zijn geweest dat Lotte een naaktfoto van hem had rondgestuurd.

'Geen relatie'

Tijdens de rechtszaak verklaarde de jongen echter dat er wat hem betreft nooit sprake was van een relatie. En dat Lotte meende dat ze zwanger was, kon hij zich niet in vinden. Er was immers nooit seks geweest tussen hen beiden. Advocaat Greven wil niet ingaan op wat er tijdens het proces over de naaktfoto is besproken.

Ouders verdachte broers erbij

Ook de ouders van beide verdachten waren erbij. Officieel geldt de vader altijd nog als verdachte in deze zaak. Hij was mogelijk betrokken bij het verstoppen van het lichaam van Lotte, dat later onder een partij rietmaaisel in de sloot werd teruggevonden. Het OM neemt pas na afloop van het strafproces tegen zijn twee zoons een beslissing of de vader alsnog strafrechtelijk zal worden vervolgd.

De strafzaak tegen de jongste verdachte dient volgende week, eveneens achter gesloten deuren. De rechtbank doet in beide zaken op 23 december uitspraak.