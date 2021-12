Ook geblesseerde Redan en zieke Saymak niet inzetbaar voor PEC Zwolle

Het tweetal is noodgedwongen toegevoegd aan de ziekenboeg van de Zwollenaren, waar ook aanvoerder Bram van Polen, Kenneth Paal, Sai van Wermeskerken en Pelle Clement deel van uitmaken. Redan is geblesseerd en Saymak zal vanwege ziekte afwezig zijn in De Euroborg.

Langdurig geblesseerden

Trainer Dick Schreuder over de afwezigen: "We missen wel wat spelers, maar dat zal elke week zo zijn. We hopen dat de langdurige blessures (Van Wermeskerken en Clement, red.) de komende weken weer gaan aansluiten op de training. Kenneth Paal missen we sowieso dit weekend, maar ik denk dat het weekend erop ook nog wel moeilijk wordt als we kijken naar zijn blessure. Ook Bram van Polen is er komend weekend nog niet bij, daar doe ik ook niet geheimzinnig over."

Groningen

Ondanks de vele blessures weigert de oefenmeester zich op voorhand gewonnen te geven voor het duel in het hoge noorden. "We proberen de ploeg zo goed mogelijk aan de aftrap te krijgen en daar werken we keihard aan. Ook afgelopen dagen is er goed en hard getraind. We hopen dat een mooi vervolg te geven", vervolgt Schreuder, die FC Groningen een prima ploeg vindt. "Ik heb daar met Vitesse dit seizoen al gespeeld en toen hadden we het heel moeilijk daar, zelfs in een overtal. De laatste weken zie je een goede structuur bij Groningen en dat zie je ook in de uitslagen. Het ziet er de laatste weken bij hun goed uit."

De Oosttribune

De Eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle vangt vrijdagavond om 20.00 uur aan in De Euroborg. Het duel is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en via onze online kanalen.