Noodkreet Isala-gynaecoloog vanwege zwangere vrouwen op IC: "Laat je vaccineren"

Vrouwen die zwanger zijn of graag zwanger willen worden, moeten zich laten vaccineren tegen corona. Die oproep doet Joost Bosma, gynaecoloog bij Isala. Bosma moest in één week tijd drie zwangere vrouwen met covid-19 laten opnemen op de IC van het ziekenhuis in Zwolle. "Dat deed veel met mij, vandaar deze hartenkreet."

Dat er twijfel is over wel of niet vaccineren, begrijpt Bosma. Op de website van Isala schrijft hij daarover: "Als zwangere wil jij je kind beschermen. Dat doen vrouwen al door bepaalde dingen niet te eten, niet te roken en geen alcohol te drinken. Bovendien waren wij in het begin terughoudend in het geven van een coronavaccinatie aan zwangere vrouwen." Inmiddels is, vooral sinds de deltavariant dominant werd, het idee over vaccineren van zwangere vrouwen bijgesteld.

Sinds de opkomst van de deltavariant - rond de zomer - ziet de gynaecoloog steeds meer ernstig zieke zwangere vrouwen op de afdeling. Daarnaast is er op dit moment een ware geboortegolf in Nederland. Dat maakt dat het ontzettend druk is op de afdeling Verloskunde. "Wij hebben een deel van de afdeling vrijgemaakt voor zwangere vrouwen met corona. De zorg voor deze vrouwen is zwaarder", meldt Bosma.

Gesprek met verloskundige

De gynaecoloog krijgt bijval van verloskundige Annemarie Gaasbeek. Die ziet dat op internet veel informatie te vinden, is die niet altijd juist is. Volgens haar is het daarom zo belangrijk om in gesprek te gaan. Ze roept zwangere vrouwen op te vertellen wat de twijfels zijn en vragen te stellen. Gaasbeek stelt dat veel van haar cliënten dat doen, maar ze vraagt zelf ook of zij een vaccinatie overwegen.

Gynaecologen in Nederland sloegen eerder deze week al alarm, omdat het aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen dat op de intensive care belandt stijgt, zo meldde de NOS. IC-opname heeft een grote impact op moeder en kind. Bij zeven procent van de landelijk opgenomen vrouwen moest de baby tijdens de IC-opname met een keizersnede gehaald worden.