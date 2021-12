Deze trein rijdt speciaal voor demente ouderen: "Benieuwd waar ik uitkom"

Naast de tafel en het koffiezetapparaat staat sinds deze week een NS-vierzits. Twee bankjes en een tafeltje, inclusief het klapprullenbakje. Het enige afwijkende is het raam. Dat is vervangen door een beeldscherm, waarop het landschap tussen Apeldoorn en Enschede voorbij raast. “Een omgeving die voor de bewoners heel erg bekend is”, zegt verpleegkundige Thea Jansen.

Grotere wereld

De hoofdreiscoupé is een initiatief van Alzheimer Nederland en de NS, om mensen met dementie en hun naasten mee op reis te nemen zonder dat ze een vertrouwde omgeving hoeven te verlaten. “Het is een lichtpuntje voor de bewoners, hun wereld wordt op deze manier weer wat groter”, zegt Jansen.

De coupé blijft een maand in Almelo staan. “Dan kunnen onze inwoners samen met familie, óf met elkaar, een aantal keer genieten van de reis.”

Bewoonster Will Barneveld heeft de eer om als eerste plaats te nemen in de coupe samen met haar dochter Astrid. Het is even wennen, maar al snel lijkt ze alles om haar heen te vergeten en gaat ze op in de landschappen die voorbij komen.

Dochter Astrid legt uit wat haar moeder ziet als ze het even niet meer weet. “Ik vind het zo leuk om huizen van anderen te zien”, zegt Will, terwijl ze haar ogen niet van het beeldscherm af kan houden.

Af en toe is er zelfs een punt van herkenning – “Hier moet je zo oversteken”, mompelt ze als de trein station Almelo binnenrijdt – maar vaak weet ze niet waar ze is. Ondanks dat geniet ze, verraadt de twinkeling in haar ogen.

Lastige tijd

Bij De Hofkamp zijn ze blij met het initiatief, niet alleen omdat het voor de bewoners leuk is, maar ook omdat ze ondanks corona nu weer een activiteit kunnen aanbieden. “Afgelopen anderhalf jaar was voor iedereen zwaar, ook voor de bewoners van de verzorgingstehuizen”, zegt Jansen. “Met dit initiatief kunnen ze, per afdeling, weer iets leuks doen.”