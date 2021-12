Bijzondere versiering in Steenwijk: ''We haalden veertig bezems op in Brabant''

'Als er wat buren meedoen, zou het mooi zijn' was de gedachte. Inmiddels zijn er veertig huizen voorzien van zo'n bezem. ''Dan krijg je echt een wauw-gevoel.''

Initiatiefnemer Arjen Reeskamp is de aanstichter van dit alles. Hij en zijn vrouw namen een bezem mee vanuit hun vorige woonplaats in Noord-Brabant: Geertruidenberg. Daar is het een traditie om bezems vol met lampjes in de vlaggenhouders te steken in deze donkere maanden. ''De bezem achterlaten? Die moest natuurlijk mee!'' En zo geschiedde.

Bekijk hier hoe dat eruitziet in Steenwijk:

Reeskamp komt oorspronkelijk uit de omgeving van Vollenhove en Marknesse. Daarna woonde hij 38 jaar lang met zijn gezin in het zuiden van het land. ''Nu wilden we terug naar onze roots. Dit is de mooiste plek van Nederland. In de natuur, je kunt er heerlijk fietsen, wandelen en kanoën. Je krijgt mij hier niet meer weg.''

Buurmannen

In februari verhuisden ze naar de Burgemeester Harmen Geerts Reinenstraat in Steenwijk. Al snel leerden ze de buren van verderop kennen. Daar woont Remko ter Horst met zijn gezin. ''Het is een fijne buurt, aan het centrum en met prachtig uitzicht op de Steenwijker toren.''

Hij vertelt dat er rondom kerst echter weinig werd versierd. ''Hier en daar wat lampjes.'' Daarom was hij blij verrast toen zijn net nieuwe buurman met het verhaal over de bezem kwam. ''In deze tijd is het al vroeg donker en grauw. Het leek me geweldig voor de buurt. Ik hield er geen rekening mee dat het er veertig zouden worden.''

Adresje

Die moesten worden opgehaald in Noord-Brabant, waar Reeskamp een adresje wist. ''Daar keken ze er wel van op.''

Ik wilde de gezelligheid van daar naar hier brengen Arjen Reeskamp, initiatiefnemer

Dit jaar doen in ieder geval twee straten in Steenwijk mee, is een nieuwe traditie geboren? (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Efteling en Italië

Wat is precies het verhaal achter de bezems? Reeskamp: ''Een inwoner uit Kaatsheuvel, waar je natuurlijk de Efteling vindt, heeft het ongeveer vijf jaar geleden geïntroduceerd in Geertruidenberg. Dat ligt dichtbij elkaar. Denk je aan de Efteling, dan denk je aan sprookjes, tovenaars op bezems. Daarna verspreidde het idee zich als een inktvlek.''

Daarnaast is er een link met middeleeuwse verhalen, zoals die van La Befana, hét kinderfeest in Italië. ''Een vrouwtje brengt op een bezemsteel cadeautjes naar de kinderen. Vergelijkbaar met Sinterklaas. Deze Italiaanse feestdag wordt gevierd met Driekoningen, dus we laten de versiering nog even hangen.''

Wat zou het mooi zijn als er volgend jaar nóg meer bezems hangen, een nieuwe traditie in Steenwijk Remko ter Horst, initiatiefnemer

Samen reden de buren naar Brabant om 40 verlichte bezems op te halen voor hun buurt (Foto: Arjen Reeskamp)

Minder is meer

Waar andere straten vol gas geven met uitbundige kerstversiering, ogen de Burgemeester Harmen Geerts Reinenstraat en de Nicolaas ter Maethstraat in Steenwijk kalm en lieflijk.

Dat is ook de bedoeling, lachen de buurmannen. ''Net als Geertruidenberg is Steenwijk een vestingstad'', reageert Reeskamp. ''De straten krijgen een Anton Pieck-achtige uitstraling welke goed past bij het oud-Hollandse karakter van Steenwijk. Het is bovendien chiquer dan een laser-of sneeuwkanon. Bedenk maar zo; minder is meer.''

Ter Horst knikt. ''Dit is positief, vrolijk. Niet over de top. Neutraal en laagdrempelig. Dit is ons thuis, ons Steenwijk. Hopelijk wordt het verder omarmd en haken volgend jaar meer straten aan. Dat het een nieuwe traditie wordt. Ik zie het helemaal voor me.''

Iedereen doet mee

In de straat van de twee initiatiefnemers doet in ieder geval al iedereen mee, en het is zich aan het verspreiden naar andere straten. ''We gooiden het in de buurtapp en waren verbijsterd over de enthousiaste reacties. Zelfs bewoners die normaal gesproken terughoudend zijn, hebben een bezem opgehaald.''

De actie heeft volgens de heren een positief effect op de buurt. ''Het is een buurt die aan het verjongen is, maar met name vanwege corona was er weinig contact. Iedereen kwam een bezem halen, je spreekt met elkaar. De oudste bewoonster van de straat, die net haar man was verloren, kreeg een gratis bezem. Het is goed voor de saamhorigheid, er zijn zeker bruggetjes geslagen.''