Wethouder Enschede passeert gemeenteraad met afvalcontract Twence: 'Dit is minachtend'

Die goedkeuring had er afgelopen maandag moeten komen in een digitale raadsvergadering. Echter, omdat een deel van de stukken onder geheimhouding ligt, kon het voorstel niet openbaar worden behandeld en dus ook niet in stemming worden gebracht.

Enschede wil geen 'figuur slaan'

Waarnemend burgemeester Theo Bovens waarschuwde maandag al dat de gemeente zonder een uitspraak van de gemeenteraad 'een figuur dreigt te slaan' bij de aandeelhoudersvergadering. Namens veertien Twentse en één Achterhoekse gemeente spraken wethouders over een nieuw leverings- en verwerkingscontract met Twence.

Onder meer Almelo, Oldenzaal, Twenterand en Rijssen-Holten zeiden problemen te hebben met de nieuwe conceptdeal. Met name de gestegen verwerkingstarieven voor restafval zijn een heikel punt, omdat sommige gemeenten sterk in twijfel trekken of deze wel marktconform zijn.

Nog geen raadsbesluit

In Enschede lijkt een meerderheid van de gemeenteraad, namelijk de coalitiepartijen, ook te pleiten voor het nieuwe contract. Uitgesproken is die steun nog niet, omdat het conceptcontract (dat al 8 maanden bekend is) niet in stemming is gebracht.

De gemeenteraad moet de kans krijgen zich uit te spreken Zes oppositiepartijen in een reactie aan wethouder June Nods

Donderdagochtend heeft wethouder June Nods, die namens Enschede de vergadering bijwoonde, de gemeenteraad per e-mail laten weten dat zij zou instemmen met het conceptcontract. 'Het college kwam tot dit besluit gelet op de uitkomst van de bespreking in de stedelijke commissie van 15 november. In die vergadering heeft een meerderheid van de gemeenteraad steun voor het voorstel uitgesproken.'

Dat er vanuit de gemeenteraad twee wijzigingsvoorstellen zouden worden ingediend, doet daar volgens de wethouder niets aan af.

'Ondemocratisch'

De e-mail is slecht gevallen bij oppositiepartijen CDA, SP, PVV, EnschedeAnders, DPE en Groep Versteeg. De wethouder is volgens hen 'een rode lijn' overgegaan. 'Wij ervaren uw huidige werkwijze als ondemocratisch en minachtend naar de wens van een deel van de gemeenteraad', aldus de raadsleden.

De woede zit hem onder meer in het feit dat de wethouder sinds de raadsvergadering van afgelopen maandag geen poging heeft ondernomen om nog voor de aandeelhoudersvergadering het stuk in beslotenheid te bespreken.

Verantwoording afleggen

Dat de wijzigingsvoorstellen de inhoud van het conceptcontract niet veranderen, bestrijden de oppositiepartijen. Er ligt onder meer een voorstel om de mogelijkheid open te houden om tijdens het vijf jaar durende contract over te gaan tot andere verwerkingsmogelijkheden. Daarbij valt te denken aan nascheiding van afval. 'De gemeenteraad moet de kans krijgen zich uit te spreken', aldus de raadsleden in de brandbrief.

De zes partijen geven in de brief aan dat zij de wethouder tot verantwoording zullen roepen. Dit kan een interpellatiedebat betekenen, maar zou ook tot een motie van afkeuring kunnen leiden.