Nieuw onderzoek 'casino-zorgbureau' belangrijke stap in aanpak zorgfraude: 'Niet alleen voor regio, maar voor hele land'

Zoals RTV Oost eerder vandaag meldde, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie opdracht gegeven om alsnog een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar eventuele fraude door het zorgbureau Victorie in Almelo. Deze zorgaanbieder kwam eerder uitgebreid in het nieuws omdat directrice Nina B. vele tonnen aan zorgsubsidies in het casino had vergokt.

De gemeente Almelo had aangifte gedaan tegen Victorie van zorgfraude, maar justitie meende na een eerste onderzoek dat de malversaties niet konden worden aangetoond.

Klachtenprocedure

Daarmee leek aanvankelijk de kous af. Wethouder Eugène van Mierlo startte echter een klachtenprocedure - een zogenoemde artikel 12-procedure - op bij het gerechtshof. Met succes, zo werd vandaag bekend. Want het Hof heeft nu geoordeeld dat justitie, politie en FIOD alsnog nader onderzoek moeten doen naar de gokkende zorgdirectrice Nina B. en haar rechterhand Jan B.

"We zijn vanzelfsprekend erg blij met deze uitspraak", aldus Van Mierlo. "We waren na onderzoek zelf al tot de conclusie gekomen dat er sprake is van strafbare feiten. Het is uiteraard afwachten wat het nieuwe onderzoek gaat opleveren, maar we hebben alle vertrouwen in de rechtsstaat."

Jurisprudentie

Almelo deed destijds in de eerste plaats aangifte tegen Victorie om zo eventuele jurisprudentie af te dwingen. Op dit moment hebben gemeenten nog maar weinig juridische handvatten om op te treden tegen dubieuze zorgondernemers.

Almelo hoopt dan ook dat het nieuwste afgedwongen onderzoek uiteindelijk leidt tot strafvervolging van Victorie en de directrice. Een gerechtelijke uitspraak kan vervolgens van groot belang zijn in de strijd tegen zorgfraude.

Preventieve werking

Van Mierlo noemt het dan ook van groot belang dat het OM nu op last van het gerechtshof alsnog onderzoek moet doen naar Victorie en haar directrice. "Als gemeente zetten we al allerlei rechtsmiddelen in. Bestuursrechtelijk en civiel. Deze uitspraak van het Hof laat echter zien dat óók het strafrecht absoluut kansen biedt. Zodat die zorgeuro's - die worden opgebracht door onze inwoners - belanden bij de kwetsbare cliënten. De mensen die het zo hard nodig hebben."

Behalve wethouder in Almelo is Van Mierlo ook portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude namens Samen14, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten. Van Mierlo gaat ervan uit dat dit nieuwe onderzoek een preventieve werking heeft richting dubieuze zorgondernemers: "Dat ze weten dat niet alleen onze gemeente maar ook de Regio Twente, die echt werk wil maken van de aanpak van zorgfraude, geen plekken zijn waar dit soort praktijken thuis horen."