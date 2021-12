Bodycams voor pizzabezorgers in Oldenzaal: 'Voelt toch veiliger'

Bezorgers in Rotterdam en Nijmegen rijden al langer met een camera. Dat bevalt prima volgens het restaurant. Daarom kregen gisteren ook werknemers in Oldenzaal een training van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV).

Bezorgers lastiggevallen

"In de afgelopen maanden hebben we helaas te maken gehad met jongeren die onze bezorgers lastigvallen", zegt Sjoerd Hendriks, franchisenemer van Domino’s in Oldenzaal. "Ze rennen bijvoorbeeld achter de bezorgers aan en proberen ze van de fiets te duwen. Ondanks dat gelukkig niets ernstigs is gebeurd, kun je je voorstellen dat bezorgers zich niet veilig voelen."

De bezorgers zetten de bodycam pas aan wanneer ze zich onveilig voelen. De camera neemt vanaf dat moment, plus dertig seconden daarvoor op. De beelden worden door de Particuliere Alarmcentrale beoordeeld. Als het nodig is, sturen zij de beelden direct door naar de meldkamer van de politie.

Opnames alleen voor aangifte

Beelden blijven maximaal 28 dagen bewaard en worden dan verwijderd, tenzij het Openbaar Ministerie de opnames voor een strafrechtelijk onderzoek heeft opgevraagd. De opnames mogen namelijk alleen worden gebruikt bij een aangifte.

De pilot met de bodycams loopt tot eind maart 2022. "Ondertussen gaan we kijken of het aantal onveilige situaties verminderd. Ook vragen we onze bezorgers of ze verschil merken", legt Hendriks uit. Op basis van evaluaties beslissen Domino's en het CVV aan het einde van de pilot of ze doorgaan met het initiatief.