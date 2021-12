Man hangt halve rit schreeuwend uit dakluik van arrestantenbus: 'Hij kan moeilijk met emoties omgaan'

Het was een bont ritje van de verhoorkamer in Borne (die hij sloopte) naar het Karelskamp in Almelo (waar hij z'n cel aan gort sloeg). Want daar, in de arrestantenbus, was het dakluik aan de beurt. Hij trapte het kapot en hing het laatste deel van de rit luid schreeuwend en gebarend uit het luik.

Ex-vrouw

De 25-jarige zat al vast vanwege andere geweldsdelicten. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot zeven maanden cel omdat hij zijn vrouw mishandeld had. Een automobilist die wilde ingrijpen, werd het nieuwe doelwit van de Almeloër. De 25-jarige vernielde de wielen van zijn auto.

Sindsdien woont zijn ex-vrouw al meer dan een jaar op een geheime locatie en dat lijkt niet voor niets. Afgelopen februari bedreigde de man haar toen ze zwanger was: "ik snij haar kop eraf en de baby haal ik eruit!"

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is de man niet in staat om om te gaan met emoties en agressie. De kans dat hij de bedreigingen uitvoert, werd als hoog ingeschat. Het advies van het PBC was dan ook de man een tbs met dwangverpleging op te leggen.