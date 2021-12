Raalte dreigt samenwerking met leerlingenvervoerder op te zeggen na klachtenregen

Willemsen-de Koning is een grote speler op de markt: dagelijks brengen voertuigen van het bedrijf duizenden kinderen door het hele land naar school.

Sinds de zomervakantie verzorgt het bedrijf het leerlingenvervoer voor de gemeente Raalte. En Raalte windt er in een brief (in handen van RTV Oost) naar ouders en verzorgers geen doekjes om: “Vanaf de start van het schooljaar ontvingen we veel klachten.”

'Intensief contact'

De gemeente en de personenvervoerder hebben ‘intensief contact’ over de kwaliteit van het vervoer gehad, maar dat heeft niet “tot het gewenste resultaat geleid”. Dat is voor Raalte aanleiding om de personenvervoerder in gebreke te stellen.

Willemsen de Koning heeft tot 16 december de tijd om gemaakte afspraken na te komen. Dat betekent vaste chauffeurs op routes aanstellen, op tijd rijden en bovendien moet de bereikbaarheid van de centrale verbeteren.

Boetes en verbeterplan

In de brief aan de ouders en verzorgers zegt de gemeente vertrouwen te hebben in verbetering door de vervoerder. “We gaan ervanuit dat als de hersteltermijn afloopt alle problemen zijn opgelost en het vervoer volgens afspraak verloopt.”

Mocht dat niet het geval zijn, kan Raalte boetes opleggen en een verbeterplan eisen. Mocht dat verbeterplan er niet komen of tot het gewenste leiden, dan kan het contract met Willemsen de Koning ontbonden worden.