Gemeente Raalte vertrouwt op beterschap bij falende leerlingenvervoerder

De gemeente Raalte vertrouwt erop dat vervoersbedrijf Willemsen-de Koning binnen twee weken het leerlingenvervoer in de gemeente zoveel beter heeft geregeld, dat de gemeente niet hoeft over te schakelen op plan B. In het meest vervelende scenario zou de gemeente dan een nieuwe aanbesteding moeten uitschrijven.

"Ja", zegt verantwoordelijk wethouder Gerria Toeter. Ze realiseert zich dat het hier gaat om een stevige ingreep. "Maar het gaat ook om het vervoer van kwetsbare kinderen. Daar zitten we bovenop, zodat het zo snel mogelijk goed verloopt."

Het eerste doel dat de gemeente Raalte zich heeft gesteld is dat de kinderen en hun ouders op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. "Zodat ouders zich geen zorgen meer hoeven te maken en het vervoer netjes op orde is", aldus de wethouder.

De gemeente Raalte heeft een brief gestuurd aan de ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, dat wordt aangeboden door vervoersbedrijf Willemsen-de Koning uit Arnhem. Probleem is dat er geen vaste chauffeurs zijn, busjes te vaak te laat komen, de communicatie te wensen overlaat en de telefooncentrale van de vervoerder matig bereikbaar is. Ook worden klachten niet goed afgehandeld. De vervoerder heeft tot 16 december de tijd gekregen van de gemeente om de problemen op te lossen.

Klachten uit Deventer

Ondanks problemen is wethouder Toeter ervan overtuigd dat er sprake is geweest van een zorgvuldige aanbesteding. Terwijl de gemeente in zee is gegaan met een partij waarover ook al klachten te horen waren uit Deventer. "Dat kan", antwoordt de wethouder afgemeten. "Die klachten hebben we wellicht wel gehoord, maar een aanbesteding werkt zo dat je met bepaalde informatie wel en met bepaalde informatie niet wat kunt."

Zorgvuldigheid heeft voorop gestaan, benadrukt de wethouder. "Dat is nou eenmaal de wettelijke verplichting die we hebben. Helaas moeten we constateren dat degene die de aanbesteding heeft gewonnen op dit moment nog niet alle afspraken kan nakomen."

Plan B

Als het vervoersbedrijf na 16 december de zaken nog niet op orde heeft, treedt plan B in werking. "Dan kan het zijn dat we zaken gaan doen met een partij die in de wachtkamer zit. Daar willen we van te voren wel zorgvuldig naar kijken, of daar goede afspreken mee te maken zijn", legt Toeter uit.

Mocht ook dat niet lukken dan zou in het ergste geval een nieuwe aanbesteding moeten worden gedaan voor het leerlingenvervoer in Raalte.

Goede hoop

Dat gaat mogelijk ten koste van het vervoer van kwetsbare leerlingen. Dat realiseert de wethouder zich. "Daarom zetten we nu ook alles op alles om met de huidige vervoerder tot een goede oplossing te komen. Daar hebben we nog goede hoop op. "