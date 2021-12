Modebroers Roetgerink uit Enter rijden naar Noordkaap voor het goede doel

De komende tijd missen er twee dikke winterjassen in de collectie van modezaak Roetgerink in Enter. De twee ondernemende broers Marcel en Paul Roetgering (inderdaad, met een g) doen namelijk mee aan de Noordkaap Challenge. Het tweetal rijdt 7200 kilometer om het noordelijkste puntje van Europa te bereiken met als doel geld in te zamelen voor minderbedeelden in Enter en omgeving. Ook hopen ze het noorderlicht te kunnen zien. "Dan zou een wens in vervulling gaan."

Goed voorbereid zijn de broers vanmorgen om half zeven in de auto gestapt. "We hebben een goede auto tot onze beschikking gekregen en veel tips van de organisatie gehad." Met die voorbereiding op zak reden de broers vanmorgen richting Utrecht om een uitgestippelde routekaart op te halen. Na het ontvangst van de routekaart werd het officiële startschot gegeven van dit avontuur.

Route

Op weg naar Utrecht kregen de broers al met een eerste hindernis te maken. "We zijn om half zeven weggereden, maar het schiet nog niet op want we staan nu al in de file", vertelt Paul Roetgering vanuit de auto. De eerste stop van de tour staat vanavond gepland in Kopenhagen. Vanuit Denemarken rijden de broers door Zweden, Finland en Noorwegen om uiteindelijk de Noordkaap te bereiken.

Vanuit Stockholm pakken de broers de boot naar Finland. ''De route is heel divers, de ene dag rijden we meer kilometers en de andere wat minder. De bedoeling is om over vijf dagen bij de Noordkaap te zijn."

Doel

Het doel van de tocht is om geld op te halen voor de Roetgerink Foundation om minderbedeelden te ondersteunen. Voor de tocht zijn de broers gesponsord door vrienden, bekenden en familie. Dat ging zo goed dat hun streefbedrag al was behaald voordat ze in de auto stapten. "Dat is natuurlijk prachtig, maar mensen mogen nog doneren", vertelt Paul.

Over iets meer dan twee weken komen de broers terug van hun avontuur en zullen ze het eindbedrag bekend gaan maken. "Ik kan jullie nu al zeggen dat het om een heel mooi bedrag gaat."