GGD heropent tijdelijke testlocatie in Steenwijk door stijgende vraag testafspraken

De GGD IJsselland heropent de tijdelijke testlocatie in Steenwijk om aan de stijgende vraag van testafspraken te kunnen voldoen. Vanaf volgende week donderdag kunnen inwoners zich zeven dagen per week aan de Meppelerweg laten testen op het coronavirus. "Door in Steenwijk weer een testlocatie te openen, kan er in heel IJsselland beter gespreid en dus meer getest worden", laat burgemeester Rob Bats weten.

Deze opende de GGD ook al een extra testlocatie in de Leeren Lampe in Raalte. Net als in Steenwijk is testen daar gratis en kan dat alleen op afspraak.

In Steenwijk is op dit moment 84 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Dat is hoog, maar toch is de heropening van de testlocatie nodig. "De kans dat je dan zelf ernstig ziek wordt is klein. Maar je kan het virus wel verder verspreiden en iemand anders ziek maken”, legt Bart Goldsteen, projectleider Testen bij GGD IJsselland uit. “Het is daarom belangrijk dat iedereen zich laat testen bij klachten. Het zorgt er namelijk voor dat we eerder nieuwe besmettingen vinden en kunnen isoleren.”

Steenwijk is een logische plek

De burgemeester van Steenwijk is blij dat de locatie weer opent. "Iedereen met klachten moet zich binnen een dag kunnen laten testen. En dan is het fijn als je daarvoor niet al te ver hoeft te reizen. Voor onze inwoners is een testlocatie in de eigen gemeente een enorme plus." De locatie aan de Meppelerweg in Steenwijk is tot en met eind februari geopend.