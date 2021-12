Trekkers en rikkepoal'n: De Tukkers 5 uit Albergen gaat vol voor kampioenschap en traint door in weiland

Het is improviseren voor amateurvoetballers deze winter. Sinds deze week zijn trainingen en wedstrijden in avonduren niet meer toegestaan. Om die reden zette de KNVB al een streep door de wedstrijden van hogere amateurteams. Dat zit anders voor lagere elftallen, zoals De Tukkers 5. Over het algemeen zijn deze teams toch al minder op het trainingsveld te vinden en dus besloot de voetbalbond dat zij gewoon hun wedstrijden blijven spelen.

Maar de mannen van De Tukkers 5 zijn van mening dat een training toch noodzakelijk is om hun doelstelling dit seizoen te behalen. De ploeg staat bovenaan en gaat vol voor de titel. En dus betekent het improviseren geblazen, de sportparken zijn immers dicht. Weilanden zijn natuurlijk wel gewoon open en met de nodige creativiteit kan daar prima gevoetbald worden.

Onze leider heeft 's middags nog het hele weiland gemaaid Jeroen (De Tukkers 5)

Trekkers en rikkepoal

"We staan er dit jaar zo goed voor", zegt Jeroen Zwijnenberg van De Tukkers 5. "Dus deze week in de groepsapp ging het erover. Een van onze spelers woont op een boerderij en zei: 'als er genoeg animo is, dan regel ik wat'. De een na de ander meldde zich aan. Trekkers erbij voor de verlichting, doeltjes van rikkepoal en gaan met die bal!"

Het gras in een weiland is wel even van iets andere kwaliteit dan de velden van sportpark 't Loarkamp, waar de ploeg normaal gesproken traint en speelt. Jeroen: "Dat klopt. Maar onze leider heeft 's middags nog het hele weiland gemaaid. Zodat het gras lekker kort was en we erop konden voetballen. Normaal gesproken schiet de bal bij ons ook wel alle kanten op, maar nu moesten we hem dan uit de sloot halen. Ook wel weer komisch om te zien. En mochten we zondag een slecht veld hebben; slechter dan waar we op getraind hebben, dat kan haast niet."

Doeltjes van rikkepoal (Foto: De Tukkers 5)

Topper tegen Bornerbroek

Met de training in de benen verwacht De Tukkers 5 klaar te zijn voor de laatste wedstrijden voor de winterstop. Bij goede resultaten gaat de ploeg als koploper het nieuwe jaar in. "Volgende week spelen we tegen de nummer twee", blikt Jeroen vooruit op de kraker tegen RKSV Bornerbroek 4. "Dus we willen met z'n allen fit blijven en de concurrentie op afstand houden. Wij hebben getraind en de rest niet, dus hopelijk betaalt zich dat uit."

Een klein beetje de randjes opzoeken is het natuurlijk wel, maar de jongens kijken terug op een geslaagde avond. "Het was een spontane actie, in de buitenlucht. Iedereen heeft na afloop thuis gedoucht, dus volgens ons was het veilig. Andere teams trainen 's ochtends om vijf uur, volgens mij doe je dan precies hetzelfde. Wij doen het 's avonds, het is niet zo dat corona dan ineens wel z'n werk doet."