Windesheim zoekt naar tweede leven voor miljoenen autobanden

Er wordt al wel een deel van de autobanden hergebruikt, maar nog niet op zo'n grote schaal dat het de afvalberg verkleint. Banden worden bijvoorbeeld vermalen, waar matten van gemaakt worden voor kinderspeelplekken. Of de korrels worden gebruikt voor kunstgrasvelden. Maar het overgrote deel van de weggegooide banden wordt helaas nog steeds verbrand.

Samen

Lector Margie Topp van Windesheim legt uit dat het recyclen van autobanden heel moeilijk is. Er zitten nou eenmaal verschillende onderdelen in het rubber die het lastig maken om er pure grondstoffen uit terug te winnen. "Daarom moet je de banden eerst uit elkaar halen en voor-scheiden, zodat je uiteindelijk betere materialen eruit haalt. De Universiteit Twente weet veel over hoe je die materialen er daadwerkelijk weer uithaalt, en wij werken met hen samen om die hele recycle keten te ontwikkelen."

Prijs

Volgens Geert Heideman van hogeschool Windesheim kan de school dit praktische onderzoek uitvoeren omdat ze al veel ervaring hebben opgedaan met het recyclen van een ander moeilijk verwerkbaar materiaal. "We hebben veel ervaring opgedaan met composieten. Dan moet je denken aan de wieken van windmolens. Maar ook onderdelen van treinen. We hebben manieren gevonden om die toch te hergebruiken. Zo hebben we dragers voor treinen bedacht die gemaakt zijn van recyclede interieurs van afgedankte treinstellen." Dat leverde de school een prijs op, en het prijzengeld maakt het nu ook mogelijk om dit nieuwe onderzoek te financieren.

Is de nieuwe methode van voor-scheiden en grondstoffen herwinnen dan ook echt de oplossing voor het bandenprobleem? Topp: "Dat weet ik niet. Maar we gaat het in elk geval proberen. Uiteindelijk vraagt dit een samenwerking van allerlei disciplines die we in Windesheim gelukkig in huis hebben. Maar uiteindelijk vraagt het ook een grote industriële keten die het allemaal moet gaan uitvoeren."