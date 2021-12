Tandarts, let op je boren: inbrekers op strooptocht langs praktijken in de regio

Overijssel heeft te maken met een nieuw soort criminaliteit: inbrekers die dure apparatuur stelen uit tandartsenpraktijken. De afgelopen week was het raak op maar liefst vier plekken. In Weerselo, Zwolle, Enschede en Hengelo werd ingebroken bij de tandarts. De politie vermoedt dat hier sprake is van bendes die internationaal opereren en in een korte periode toeslaan op meerdere plekken in de regio: mobiel banditisme.

Een tandarts in Weerselo keek vorige week vrijdag bij het openen van de praktijk lelijk op de neus, toen die ontdekte dat de deur was geforceerd en kostbare medische apparatuur was gestolen. Een dag later, afgelopen zaterdag, werd 's avonds ingebroken bij een tandarts aan de Vrouwenlaan in Zwolle.

Buitenland

Maandagmorgen ontdekte ook een tandarts aan de Roessinghsbleekweg in Enschede een inbraakpoging. Hier lukte het de inbreker of de inbrekers niet om iets mee te nemen. Minder geluk had een tandarts aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo. Die ontdekte woensdagochtend een inbraak waarbij apparatuur is weggenomen.

Volgens de politie is de kans groot dat de gestolen apparatuur naar het buitenland wordt gebracht.