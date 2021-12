Sportjaaroverzicht: het bijzondere jaar van Wout Weghorst, Björn Kuipers, Bas Nijhuis en Erik ten Hag

Weghorst

2021 is opnieuw een bijzonder jaar voor Wout Weghorst. Om te beginnen bij zijn club VfL Wolfsburg. De spits heeft met 20 competitietreffers een groot aandeel in het halen van een ticket voor de Champions League. Daarmee verbetert hij ook nog eens zijn persoonlijk doelpuntenrecord en komt hij in een illuster rijtje met Nederlanders die minimaal 20 keer scoren in de Bundesliga. Alleen Klaas Jan Huntelaar en Roy Makaay presteerden dat ook.

Het levert Weghorst een plek op in de selectie van het Nederlands elftal op het EK. Opvallend, omdat bondscoach Frank de Boer hem daarvoor links had laten liggen. De Boer had eerder al aangegeven dat Weghorst een goede kans had, omdat de selectie niet uit 23, maar uit 26 spelers mag bestaan.

De bondscoach kiest ervoor om in een 5-3-2 systeem te gaan spelen en gunt Weghorst daarbij een basisplek in de twee oefenduels voor het EK. In de tweede, in Enschede tegen Georgië, maakt de spits zijn eerste doelpunt voor Oranje.

Tijdens de eerste wedstrijd op het eindtoernooi staat Weghorst ook in de basis en maakt hij tegen Oekraïne de 2-0. Uiteindelijk wordt het 3-2. Denzel Dumfries maakt een paar minuten voor het einde de winnende nadat Oekraïne in het laatste kwartier op gelijke hoogte was gekomen.

Ook in het tweede duel tegen Oostenrijk staat Weghorst aan de aftrap. Nederland wint het duel met 2-0 en de Bornse spits wordt na ruim een uur vervangen door Donyell Malen. Die maakt indruk op de plek van Weghorst en mag in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië ook starten. Daarin komt Weghorst na ruim een uur in het veld. De eindstand van 3-0 staat dan al op het scorebord, de spits raakt kort na zijn entree nog wel de lat.

De groepswinnaar treft Tsjechië in de achtste finales, maar het gaat helemaal mis. Oranje verliest in een warm Boedapest met 2-0 en is uitgeschakeld. Weghorst komt een klein kwartier in actie.

Na het EK stapt Frank de Boer op en is Louis van Gaal zijn opvolger. Weghorst behoudt zijn plek in de selectie. Hij komt in twee WK-kwalificatieduels in actie en haalt in november met Nederland het WK van volgend jaar in Qatar.

Kuipers en Nijhuis

2021 is het jaar waarin Björn Kuipers afscheid neemt als scheidsrechter. Het toetje van zijn carrière krijgt hij van de UEFA tijdens het EK. De Oldenzaler mag de eindstrijd fluiten in Londen tussen Italië en Engeland. Hij ziet de Italianen de titel pakken.

Eerder in het jaar leidt Kuipers de halve finales van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. In Nederland fluit hij de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse.

Eind juli laat Kuipers weten te stoppen en hij neemt afscheid tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan de start van het huidige seizoen. Inmiddels is hij in dienst bij de UEFA als scheidsrechtersfunctionaris.

Björn Kuipers in actie tijdens de finale (Foto: ANP)

Bas Nijhuis uit Enschede fluit nog wel, maar niet meer in Europa. De arbiter laat zich regelmatig zien op tv en geeft daar duidelijk zijn mening. Zo is hij tijdens de sportzomer vaste gast bij het programma De Oranjezomer bij Veronica.

Dat is blijkbaar tegen het zere been van de UEFA, want Nijhuis krijgt geen grote Europese duels meer toegewezen. De arbiter besluit het heft in eigen hand te nemen en laat weten te stoppen als internationaal scheidsrechter. Hij legt bij Veronica Inside uit waarom.

Ten Hag

Ook een andere Oldenzaler heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Erik ten Hag is uiterst succesvol als trainer van Ajax. De oefenmeester pakt de dubbel met de Amsterdammers. Op 18 april pakt de ploeg de beker door in de finale te winnen van Vitesse en twee weken later is de 35e landstitel een feit door een 4-0 zege op FC Emmen.

Ten Hag herhaalt daarmee het kunststukje uit 2019. Het seizoen ertussen wordt niet uitgespeeld vanwege de coronapandemie. Ook in het nieuwe seizoen presteert Ten Hag uitstekend met Ajax. De ploeg is bij het ingaan van de winterstop tweede achter PSV en was na vier wedstrijden al zeker van overwintering in de Champions League.

Uiteindelijk won het alle zes de groepswedstrijden. Iets wat slechts zes clubs eerder lukte. In de volgende ronde neemt Ajax het volgend jaar op tegen Benfica.

Ten Hag viert de titel met Ajax (Foto: Orange Pictures)

Overige Overijsselaars

Daarnaast zijn er nog wat opvallende momenten en transfers bij andere Overijsselse voetballers en trainers. Gertjan Verbeek uit Dalfsen wordt genoemd bij PEC Zwolle, maar wordt in juni gepresenteerd bij Almere City. Het blijkt geen goed huwelijk, want eind november wordt hij alweer ontslagen. Ook voor Jaap Stam valt het doek. De Kampenaar wordt in september weggestuurd als trainer van FC Cincinnati.

Doelman Nick Marsman uit Raalte maakt juist de stap naar Amerika. Hij gaat in de zomer aan de slag bij Inter Miami. Collega Remko Pasveer gaat op 37-jarige leeftijd aan de slag bij Ajax. De Hengeloër lijkt daar genoegen te moeten nemen met een reserverol, maar door een blessure bij Maarten Stekelenburg is hij al een tijd de eerste doelman bij de regerend kampioen, waarmee hij dus alles wint in de groepsfase van de Champions League.

Nick Marsman speelt sinds de zomer in Miami (Foto: ANP)

Een ander mooi verhaal is dat van Wout Droste. De verdediger uit Oldenzaal gaat het avontuur aan en vertrekt naar IJsland. Daar haalt hij de bekerfinale met Akranes, die gaat verloren en op de laatste speeldag wordt ook ternauwernood handhaving bewerkstelligd. Door de handhaving speelt Droste ook komend jaar op IJsland.

In juni wordt Jan Smit uit Almelo benoemd tot bondsridder bij de KNVB. In september stopt hij als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de voetbalbond. Ook Nico-Jan Hoogma uit Oldenzaal gaat weg bij de voetbalbond. Eind november geeft hij aan in de zomer van 2022 te vertrekken als directeur topvoetbal.

Amateurvoetbal

Voor het amateurvoetbal is het opnieuw een vervelend jaar. In februari valt de beslissing dat de rest van het seizoen werd geschrapt vanwege de coronapandemie. Dit seizoen mag er wel weer worden gevoetbald, maar in december gaat opnieuw de stekker er (tijdelijk) uit door de avondlockdown. Er is een vervroegde winterstop.

HHC Hardenberg staat na een valse seizoenstart keurig zesde in de Tweede Divisie. In de Derde Divisie staan Excelsior'31 en Staphorst op zaterdag in het linkerrijtje. Op zondag is HSC'21 de nummer 13. In de hoofdklasse B op zaterdag pakt SC Genemuiden de eerste periode en is nog steeds de ploeg met de minste verliespunten. DETO staat achtste en Berkum 14e.

SC Genemuiden pakt de eerste periode (Foto: Orange Pictures)

Opvallend is in de zomer de overgang van Martijn Brakke van Staphorst naar Berkum. Hij begon op zijn zestiende en speelde tot afgelopen zomer alleen voor Staphorst. Treurig nieuws is er bij DETO. Daar overlijdt speler Kevin Aman (34) in april. Ook clubicoon Michel Lage Venterink van Quick'20 overlijdt. Hij werd slechts 49 jaar. Lage Venterink speelde ook voor Go Ahead Eagles.