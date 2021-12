HHC Hardenberg komt morgen in actie ondanks oordeel KNVB

Voor de voetballers in de hogere klassen van het amateurvoetbal is de winterstop al begonnen. De laatste speelronden zijn uit het programma gehaald. Wel mogen er, op vrijwillige basis, inhaalwedstrijden gespeeld worden. Dat doet HHC uit Hardenberg, want de trainer heeft zo zijn bedenkingen bij het besluit van de KNVB.

Door de avondlockdown is het bijna onmogelijk geworden voor clubs om op de normale tijden te trainen. Her en der zijn er wat teams die in de vroege ochtend de wei ingaan, soms zelfs letterlijk, maar de meesten doen dat niet. De KNVB oordeelde zodoende dat het onverantwoord is om teams wedstrijden te laten spelen, omdat dit tot blessures kan leiden. "Je moet de clubs zelf laten beslissen", vindt trainer Bert van Hunenstein.

Op afstand beoordelen

Van Hunenstein heeft de mannen van HHC Hardenberg onder zijn hoede. De trainer vindt het wel een beetje makkelijk van de KNVB om te zeggen dat het fysiek niet mogelijk om te voetballen. "Ik vind het knap hoe ze dat op afstand kunnen beoordelen. Wij als trainers weten hoe onze groep ervoor staat en op basis daarvan zouden we keuzes kunnen maken."

En dat heeft de trainer van HHC ook gedaan. "Wij spelen morgen. Dat betekent dat wij er goed op staan", zegt van Hunenstein. De voetballers gaan vanmiddag nog een activatie-training doen en gaan morgen gewoon het veld op. HHC Hardenberg speelt dan thuis tegen Excelsior Maassluis

Maatwerk

De KNVB heeft zich door medici laten adviseren, maar heeft het volgens Van Hunenstein ook over maatwerk. "Je moet maatwerk ook toepassen op de keuzes van de clubs. Kijk, als clubs doordeweeks gewoon door kunnen trainen, dan moet je maatwerk gaan leven. Door de clubs zelf te laten beslissen."

Je levert maatwerk door de clubs zelf te laten beslissen Bert van Hunenstein, trainer HHC Hardenberg

Het elftal van HHC Hardenberg heeft zelf afgelopen dinsdag en donderdag een persoonlijk programma gekregen. "En vanmiddag gaan we in twee groepen het veld op en maken we ons gereed voor morgen."

Zonder publiek

Het gebrek aan publiek is volgens Van Hunenstein ook niet per se een reden om wedstrijden te schrappen. "Het publiek kan er straks op een doordeweekse dinsdagavond ook niet bij zijn als je uit moet naar Rijnsburg of Katwijk. Dat is nou eenmaal even de situatie."

Volgens de trainer moet je ook kijken naar het brede geheel en naar de sporters. "Als die straks doordeweeks wedstrijden moeten inhalen, moeten ze ook vrij nemen van hun werk. Dat is vaak problematischer dan op nu op zaterdag."

'Lekker spelen'

En dus heeft de trainer zijn twijfels bij het besluit van de KNVB. "We hebben het ook vooral aan de spelers overgelaten. Hoe staat zij ervoor, ook mentaal?" Volgens de trainer hebben de spelers bijna unaniem aangegeven dat ze graag willen voetvallen.

"Dan heb je de hoofrolspelers die bepalend zijn en ga je daar als trainer in mee." Er is volgens Van Hunenstein ook overlegd met de medische staf. "Is het verantwoord? Ja, dat is het. Dus dan gaan we lekker spelen."