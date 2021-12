Celstraf voor man uit Steenwijk die agent ernstig bedreigde

Een 24-jarige man uit Steenwijk moet de cel in na een ernstige bedreiging van een agent in Meppel. De rechtbank in Assen veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van vier weken, maar omdat er nog een andere voorwaardelijke celstraf van vier weken boven zijn hoofd hing, moet de man nu de cel in.

De bedreiging van de agent was afgelopen mei. De politie kwam toen bij een woonwagen in Meppel vanwege meldingen over geluidsoverlast. De bewoner kreeg in eerste instantie een waarschuwing. De agenten hadden hun hielen amper gelicht of de eerste meldingen over te veel herrie bij dezelfde woonwagen rolden weer binnen. De bewoner van de woonwagen kreeg opnieuw bezoek van de politie, maar deze keer met versterking.

Dreigen met zware mishandeling

De Steenwijker bemoeide zich met het gesprek dat de agenten voerden met de bewoner. Hem werd gevraagd zijn mond te houden. De Steenwijker maakte zich groot, kwam dreigend op de agenten af en schreeuwde een van hen toe: “Als je nog een keer naar mij wijst dan sla ik jouw kankerbek in elkaar”. Dit is dreigen met zware mishandeling vond de officier van justitie, die één week cel eiste.

De verdachte vond het allemaal heel erg meevallen wat er is gebeurd. “Ik heb hem toch niet aangeraakt?”, zei de Steenwijker tegen de rechter. Gelukkig niet vond de rechter, want dan had de man voor een ander feit voor hem gezeten. In dit geval bleef het bij een forse waarschuwing en het uitzitten van de oudere straf.