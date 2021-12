Onderzoek naar mogelijke arbeidsuitbuiting bij horecabedrijf in Zwolle

De Inspectie SZW doet een onderzoek naar een horecabedrijf in Zwolle. Bij een controle bleek een aantal dingen niet op orde te zijn. Zo verbleven werknemers in ruimtes in de kelder zonder ventilatie of daglicht. Om welk bedrijf het gaat willen de betrokken instanties niet zeggen.

Medewerkers van de inspectie, gemeente Zwolle en de politie brachten een bezoekje aan het bedrijf naar aanleiding van een melding van mogelijke arbeidsuitbuiting. Dat is een vorm van mensenhandel waarbij medewerkers onder dwang of zeer slechte omstandigheden moeten werken.

De Zwolse wijkagent meldt op Twitter dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen uitbuiting en slecht werkgeverschap, maar "bij dit bedrijf was in ieder geval een aantal zaken niet op orde." Zo troffen de controleurs slaapvertrekken aan in de kelder of opslagruimte van het horecabedrijf waar medewerkers zouden verblijven. Volgens de wijkagent was daar geen daglicht, ventilatie of een vluchtweg.

Daarop heeft de inspectie een nader onderzoek gestart. Of er inderdaad sprake is van uitbuiting, is nog niet bekendgemaakt.