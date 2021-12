Heracles Almelo schrijft groene cijfers, maar een goede transfer zou niet slecht uitkomen

Heracles Almelo heeft financieel een goed jaar achter de rug. Dat schrijft de club in het jaarverslag. De eredivisionist boekte in seizoen 2020/2021 een nettowinst van 1,7 miljoen euro. Dat de club groene cijfers schrijft in coronatijd komt door de verkopen van Cyriel Dessers en Silvester van der Water en financiële steun van supporters en sponsoren. Dit seizoen staat de club er vooralsnog wat minder florissant voor.

Waar de transfers van Dessers naar Racing Genk en Van der Water in 2020 miljoenen opleverde, bleef deze zomer een vergelijkbare transfer uit. Daarom kijkt de club vooralsnog aan tegen een negatief netto resultaat over het boekjaar 2021/2022, staat in het jaarverslag. Heracles Almelo houdt rekening met een negatief resultaat van 2,8 miljoen euro.

Vet op de botten

De Almelose club kan echter tegen een stootje blijkt het uit jaarverslag. De mate waarin Heracles Almelo aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen, de zogenoemde liquiditeit is met een bedrag van 9,1 miljoen euro op orde. Dat geldt ook voor het eigen vermogen van 12,1 miljoen euro.

Heracles Almelo zag de sponsorinkomsten met twintig procent dalen ten opzichte van vorig seizoen. Dit had onder meer te maken met compensatie die is uitgekeerd aan sponsoren voor de grote hoeveelheid gemiste wedstrijden.

Compensatie

Ook Heracles Almelo speelde vorig seizoen maar twee wedstrijden met publiek, en dan nog niet eens in een vol stadion vanwege de anderhalvemetermaatregel die gold. De club gaf daarom na overleg met supporters en sponsoren alsnog compensatie voor de gemiste wedstrijden ter waarde van 19,03 procent. Een symbolisch percentage dat verwijst naar het oprichtingsjaar 1903.

Heracles Almelo wist de schade ook beperkt te houden dankzij de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van het kabinet ingesteld en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Landelijke regelingen die werden aangesproken vanwege de corona-uitbraak.

Van uitstel van betalingen heeft Heracles Almelo geen gebruik gemaakt, omdat dit de toekomstige financiële positie van de club zou verzwakken. Naast de sponsorinkomsten daalde de netto omzet vorig seizoen met 2 miljoen euro naar 10,2 miljoen ten opzichte van het seizoen 2019/2020.

Ombuigen

Heracles Almelo verwacht die daling komend seizoen weer om te kunnen buigen. Dat vertrouwen is gebaseerd op een stijging van de inkomsten uit tv-gelden en meer opbrengsten uit de verkoop van seizoenkaarten en de losse verkoop. Ook verwacht de club dat de sponsoring weer flink zal toenemen richting de opbrengsten die werden gerealiseerd twee seizoenen geleden.

Probleem is echter wel dat intussen weer voor lege stadions gevoetbald wordt door aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet. De eerste weken van de competitie mochten de stadions helemaal gevuld worden.

Negatief resultaat

In hoeverre die lege stadions in het huidige seizoen van invloed zullen zijn op de financiële resultaten is afwachten. De club houdt rekening met een flink negatief resultaat van 2,8 miljoen euro.

Dat komt omdat de bedrijfskosten met 14,5 miljoen euro, 2 miljoen hoger liggen dan de begroting voor het lopende seizoen.

Sportieve wens

In het jaarverslag valt ook te lezen dat de sportieve doelstelling van Heracles is bijgesteld. Vorig seizoen eindigde de club op de negende plaats in de eredivisie, net buiten de play-offs. Omdat de club de afgelopen jaren telkens op een klassering ergens tussen de zesde en de elfde plek uitkwam, wil Heracles Almelo nu spelen voor een plek tussen plek 6 en 10.