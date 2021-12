Kroegbaas Kees fietst naar Marokko om zijn café te redden: "Ben kapitein op zinkend schip"

"De tocht is zo'n 5.400 kilometer", zegt Riemersma zelfverzekerd. "Elke dag ga ik zo'n acht uur fietsen. Ik hoop dan dat ik de jaarwisseling in Tanger, Marokko, kan vieren. En dan fiets ik weer terug naar huis."

'Nu pak ik het groter aan'

Gekkenwerk zou menig mens denken. Toch is Riemersma er erg luchtig over. Misschien ook wel omdat een actie zó hard nodig is. "We leven al meer dan anderhalf jaar in onzekerheid door corona. Het gaat simpelweg heel slecht. Er is wel steun vanuit de overheid, maar die is niet toereikend. De kas is leeg."

Zijn personeel kan hij nu nog betalen, maar het is de vraag of dat straks nog kan. En dan niet te vergeten hijzelf. Volgens Riemersma kan hij al tijden zichzelf geen salaris uitkeren. "De personeelskosten en vaste lasten kan ik nu en in januari nog wel betalen. Maar daarna houdt het wel een keer op. Omdat het zo niet langer kan, is het tijd voor actie. Vorig jaar organiseerde ik al een fietstocht door Twente, nu pak ik het groter aan."

Slechte wegen en sneeuwbuien

De tocht gaat via Doetinchem, Charleroi, Parijs, Bordeaux, Pamplona, Madrid en Tarifa naar Tanger. Alleen een fiets, bidon, telefoon, en twee tassen vol fietskleding neemt Riemersma mee. "Ik fiets dus acht uur per dag, elke dag. Hopelijk zit het weer een beetje mee. Het horrorscenario? Een grote sneeuwbui."

Het zal niet altijd makkelijk worden. Door de bergetappes, maar ook door de wegen. "Hier hebben we mooie fietspaden en veilige wegen. Maar ik denk dat het vanaf België al slecht wordt. Maar ik heb er zin in, het gaat vast goedkomen."

'Ik kan nog wel fietsen'

Vanuit zijn vaste gasten krijgt hij heel veel steun. "Dat doet mij heel goed. Het zal niet makkelijk worden, maar die steun helpt mij enorm. En uiteindelijk is het doel heel duidelijk... Ik ben nu een kapitein op een zinkend schip, ik kan niets doen want het café is dicht, maar ik kan nog wel fietsen. Hopelijk krijg ik veel steun."

Kees Riemersma en zijn café steunen? Of zijn tocht volgen? Dat kan via de website van Café Rocks.