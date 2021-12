Corso Sint Jansklooster grijpt net naast Erfgoedvrijwilligersprijs

Het Corso Sint Jansklooster heeft naast de Erfgoedvrijwilligersprijs gegrepen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. De corsobouwers werden gedeeld tweede een wonnen daarmee 5000 euro. De Erfgoedvrijwilligersprijs werd vorig jaar in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als waardering naar de grote groep vrijwilligers in de erfgoedsector.

Bloemencorso Sint Jansklooster was één van de drie finalisten voor de prijs. Ook de Stichting Oud Montfoort en Velehanden.nl maakten kans op de prijs. De winnaar werd vanmiddag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag bekendgemaakt. Velehanden.nl bleek de grote winnaar.

In het zonnetje

Met de prijs wil het ministerie de vele vrijwilligers die zich inzetten voor erfgoed in het zonnetje zetten. Die vrijwilligers zijn toch de kurk waar de erfgoedsector, en dus ook het corso Sint Jansklooster op drijft.

Teams van vrijwilligers die zich zo inzetten, verdienen een prijs vindt het ministerie. Hoege Heetebij, voorzitter van het Corso, is ondanks een tweede prijs erg tevreden met het resultaat: "Het bedrag dat we nu hebben gewonnen gaan we investeren in professionalisering van het corso. Want samen met onze 2500 vrijwilligers willen we ons evenement nog aantrekkelijker maken. Het hele dorp werkt mee aan ons corso en dat is echt uniek."

Het corso in Sint Jansklooster is een van de grootste corso's in Nederland en wordt ieder derde weekend van augustus gehouden. In totaal worden er twaalf dahliareuzen gemaakt die voorzien worden van honderdduizenden dahlia's.