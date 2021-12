Joy Beune in persoonlijk record naar zevende plaats op 3000 meter bij wereldbeker Salt Lake City

Op de 3000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City is Joy Beune als zevende geëindigd. De schaatsster uit Borne kwam in januari 2021 in Heerenveen tot een tijd van 3.58.90 en dook daar vrijdagavond in Salt Lake City een stuk onder: 3.57,09. Irene Schouten wist de 3000 meter in een Nederlands record te winnen met een tijd van 3.52,89. De 29-jarige schaatsster uit Andijk bleef daarmee maar acht tienden boven het wereldrecord.

Beune reed in de vijfde rit tegen landgenote Antoinette de Jong. De Jong won het onderlinge duel en kwam ook tot een persoonlijk record: 3.55,19. Met die tijd eindigde de Friezin als tweede. Carlijn Achtereekte kwam niet aan haar persoonlijke record. De schaatsster uit Borne werd veertiende in een tijd van 4.00,38. Sanne in 't Hof uit Schalkhaar kwam al in de eerste rit in actie en werd laatste in een tijd van 4.03,19. Daarmee was In 't Hof wel bijna twee seconden sneller dan haar persoonlijk record.