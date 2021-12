Ron Jans voor Go Ahead Eagles-FC Twente: "We staan zevende met perspectief en dat mogen we zondag bewijzen"

Afgelopen week keerde Paul van der Kraan terug bij FC Twente en ontstonden er vragen omtrent Jans zijn aflopende contract. Toch kijkt Jans met vertrouwen naar de toekomst. "Ik wacht het rustig af. Ik heb het prima naar mijn zin bij FC Twente en ik heb vorig jaar uitstekend met Paul van der Kraan gewerkt. We zijn nog niet in gesprek, maar dat zal binnenkort wel een keertje gebeuren." De trainer van de Tukkers vindt het duel met de Eagles op dit moment belangrijker. "Daar focussen we ons op en daar praat ik liever over", aldus Jans.

Duel met Eagles

Zondag staat voor het eerst sinds oktober 2016 Go Ahead Eagles-FC Twente weer op het programma in de Eredivisie. FC Twente is al drie wedstrijden op rij ongeslagen maar toch was er na het 0-0 gelijkspel tegen Feyenoord kritiek op de ploeg van Jans. "In de tweede helft tegen Feyenoord werd het op een gegeven moment alleen maar tegenhouden. Dat is niet wat je wilt, maar dat is wel het resultaat. Het lijkt dan alsof we niks goeds doen, maar volgens mij staan we zevende in de Eredivisie met perspectief en dat mogen we aanstaande zondag bewijzen", sluit de Zwollenaar af.

Rechtzetten

Go Ahead Eagles is de derde gepromoveerde ploeg die Twente tegen komt dit seizoen. Op bezoek bij SC Cambuur werd verloren en ook in eigen huis werden er tegen NEC geen punten gepakt. Voor Jans en zijn ploeg is het dus de hoogste tijd om eens punten te pakken tegen een promovendus. "Alle drie doen ze het fantastisch. Tegen Cambuur en NEC hebben we het laten liggen en dat moeten we zondag maar eens rechtzetten."