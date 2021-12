Zwollenaar betast jonge vrouw in zijn massagepraktijk en krijgt werkstraf

Voor het aanranden van een jonge vrouw is een 31-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van negentig dagen op. Tegen de Zwollenaar was een celstraf van zes maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter heeft met de uitspraak rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man.

De aanranding gebeurde in april in de toenmalige massagepraktijk van de Zwollenaar in de Oosterparkwijk in Groningen. De vrouw woonde in die wijk en maakte via internet een afspraak. Ze had last van haar schouders en rug en was nog nooit bij een fysiotherapeut of masseur geweest.

Ze lag voor het eerst van haar leven op de behandeltafel en wist daarom niet of de masseur over de schreef ging. Ze had haar bedenkingen over de gedragingen, maar ging ervan uit dat de professional wist wat hij deed.

Onverhoeds

Toen de man onverhoeds haar geslachtsdeel en borsten masseerde werd het de 23-jarige vrouw te gortig. Ze vroeg of ze weg mocht. Buiten barstte ze in huilen uit en belde haar vader en haar vriend.

De rechter vindt dat de masseur misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij in die positie op de vrouw had. Hij heeft alleen maar gedacht aan zijn eigen gerief. De man ontkende eerst, maar stapte later alsnog naar de politie om een bekentenis af te leggen.

Leven op orde

De rechter vindt dat een celstraf te grote gevolgen heeft voor de man die zijn leven verder op orde heeft en een praktijk in Zwolle. Hij is niet eerder veroordeeld geweest. De man moet zich wel laten behandelen.