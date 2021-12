Werkstraf geëist tegen veroorzaker ongeluk Fleringen waarbij kindje door voorruit vloog

Tegen een pakketbezorgster uit Oldenzaal is vandaag tachtig uur werkstraf plus een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden geëist voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij een tweejarig kindje ernstig gewond raakte.

Het ongeluk vond plaats op 14 september 2019 op de Ootmarsumseweg in Fleringen. Het betrof een heftige botsing tussen de bus van een pakketbezorgdienst en een personenauto.

Twintig meter

Het tweejarige jongetje vloog door klap door de vooruit van de auto en kwam op straat terecht. De auto belandde op de zijkant en schoof nog zo'n twintig meter door.

Dat het jongentje uit de auto kon vliegen, kwam omdat zijn moeder hem vlak voor het ongeluk uit het kinderzitje had gehaald. Het jongetje huilde hard. De enige manier waarop de moeder het jongetje stil kon krijgen was door hem te knuffelen. De moeder kon het jongentje niet vasthouden tijdens de klap en moest hulpeloos toezien hoe hij door de vooruit vloog.

Traumaheli

Het jongentje werd na de botsing in zwaargewonde toestand met de traumahelikopter naar Groningen gebracht. Daar werd vastgesteld dat er schedelletsel was met inwendige bloedingen. Uit het dossier over de strafzaak valt op te maken dat het uiteindelijk wel weer goed is gekomen. Recente informatie ontbreekt echter.

De Oldenzaalse pakketbezorgster moest meerdere pakketten bezorgen rond de plek van het ongeval aan de rand van Fleringen. Ze had net een pakket afgeleverd bij een woning waar ze haar bus niet kon keren. Dat keren deed ze in de berm en op het naastgelegen fietspad. Daarna wilde ze oversteken naar een woning aan de andere kant van de weg.

Verschillende lezingen

Over wat er vervolgens gebeurde, verschillen de lezingen van de Oldenzaalse en de verkeersongevallendienst (VOA) van de politie. Volgens de pakketbezorgster stond ze met haar bestelbus naast de weg te wachten en raakte de bestuurder van de personenauto haar om de een of andere reden. "Voor mijn gevoel deed ik niets verkeerd" zei de vrouw meermaals in de rechtbank.

De VOA concludeert in een rapport dat het niet anders kan dan dat de bestelbus net wilde oversteken op het moment dat de personenauto passeerde. Anders kan niet verklaard worden waarom de auto kantelde en nog zo ver doorschoof over het wegdek.

Privacyregels verhinderen contact

De pakketbezorgster heeft meerdere keren geprobeerd te achterhalen hoe het met de slachtoffers gaat maar stuitte keer op keer op privacyregels, waardoor ze niet verder kwam.

Volgens de rechtbank speelt dat vaker en is dat niet goed. Het is voor beide partijen goed als ze in contact kunnen komen na een ongeval. "Ik heb graag willen weten hoe het met het kindje was" zei de Oldenzaalse, die zelf net moeder werd.

Geen strafblad

De officier van justitie hield in haar eis rekening met de omstandigheden dat de Oldenzaalse geen contact kreeg. Ook hield ze er rekening mee dat de vrouw geen strafblad heeft en ruim twee jaar moest wachten op haar strafzaak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.