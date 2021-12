Van Wonderen over duel met FC Twente: "Derby-gevoel in leeg stadion is veel minder"

Komende zondag staat voor Go Ahead Eagles de derby tegen FC Twente op het programma. De oefenmeester van de Eagles werkte tussen 2008 en 2015 voor de Twentenaren en kijkt, ondanks dat de derby zonder publiek wordt gespeeld, uit naar het duel: "De jeu is er zonder publiek een beetje af, maar we moeten ons laten zien in een leeg stadion en we weten hoe dat is."

Zonder de trouwe aanhang krijgt Go Ahead Eagles FC Twente op bezoek. In een lege Adelaarshorst komt de echte derbysfeer niet echt naar boven. "Het derby-gevoel in een leeg stadion is veel minder", aldus Van Wonderen. Toch kijkt de oefenmeester vooruit naar het duel. "Twente is een elftal dat goed in elkaar zit. Het is een team wat wij zelf ook veel benoemen, wat samenwerkt en wat met hoge intensiteit er voor strijdt. Ik denk dat zij bij de beste acht gaan spelen, dus we kunnen onze borst nat maken voor zondag."

Afwezigen

Vorige week kon Van Wonderen in het duel tegen Willem II niet over alle basisspelers beschikken en ook tegen Twente zijn er weer veel afwezigen. "Marc Cardona zal er niet bij zijn. Yacine Bourhane is er niet bij en Ogechicka Heil is nog een twijfelgeval. Verder is Bas Kuipers nog herstellende van zijn operatie", vertelt van Wonderen over het rijtje afwezigen. De verwachting is dan ook dat Van Wonderen niet veel aan de opstelling gaat veranderen ten opzichte van het duel met Willem II. "De jongens hebben het goed gedaan. Toch komen er wel weer wat jongens terug, wat ons weer wat meer opties geeft om uit te kiezen."

Ranglijst

Bij winst op de Tukkers stijgen de Eagles naar de zevende positie op de ranglijst. Toch geeft Van Wonderen aan hier niet mee bezig te zijn: "We zijn niet bezig met de stand. Je kan de kans op resultaat alleen maar vergroten als je bezig bent met daar waar je invloed op hebt. Dat is dingen samen doen en als je dat doet dan is het gevolg uiteindelijk een resultaat." De trainer uit Bennekom vervolgt; "Als je alleen maar bezig bent met als we winnen zijn we zevende, dan is het niet waar het om gaat. Je moet goed aanvallen, verdedigen en omschakelen en dan heb je een grotere kans om resultaat te halen. De 34 punten op de ranglijst is voor ons het allerbelangrijkst."