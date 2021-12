PEC Zwolle pakt eerste punt in een uitduel na prima eerste helft in Groningen

Mees de Wit in actie tegen FC Groningen (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle is er vrijdagavond voor het eerst dit seizoen in geslaagd om een punt te pakken in een uitwedstrijd. De Zwollenaren speelden een prima eerste helft, maar een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg langszij. Door het punt komt PEC Zwolle op vijf punten, waardoor het gat naar nummer 17 Fortuna Sittard naar vier punten wordt verkleind.

Gervane Kastaneer begon als vervanger van de geblesseerde Daishawn Redan in de basis en was na vier minuten spelen verantwoordelijk voor het eerste schot op doel. Zijn poging was echter een makkelijke prooi voor FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh.

De thuisploeg dacht vervolgens op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Cyriel Ngonge werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later bekroonde Mees de Wit een prima openingsfase van PEC Zwolle met een doelpunt. Een prachtige afstandsknal van de 23-jarige De Wit was doelman Leeuwenburgh te machtig: 0-1.

Zeldzaam spelbeeld

De eerste helft was voor de Zwollenaren en dat zorgde voor een spelbeeld wat nog niet veel was voorgekomen dit seizoen bij wedstrijden van PEC. De bezoekers hadden veel de bal, zonder echt grote kansen te creëren. FC Groningen daarentegen was ontzettend slordig en afwachtend en kwam pas na een halfuur tot de eerste doelpoging, maar Kostas Lamprou kon redden.

Dean Huiberts kreeg na dik een halfuur spelen twee mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, maar de middenvelder schoot eerst naast en zijn tweede poging was een prooi voor Leeuwenburgh. Diezelfde Leeuwenburgh voorkwam even later met een knappe reflex op een kopbal van Kastaneer opnieuw de 0-2.

Tweede helft

De tweede helft was acht minuten oud toen Siemen Voet de bezoekers behoedde voor de gelijkmaker. Jörgen Strand Larsen leek makkelijk af te kunnen drukken, maar de Belgische verdediger voorkwam met een fantastische ingreep dat de spits van FC Groningen tot scoren kwam.

De tweede helft kabbelde voort zonder echte kansen. De bezoekers bleven gemakkelijk overeind en probeerden er zo af en toe nog uit te komen. Toch kwam de thuisploeg een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Uit een corner kwam de bal ongelukkig op het hoofd van Thomas van den Belt, die daarmee zijn eigen doelman wist te passeren.

Lat

Groningen was nog een keer gevaarlijk uit een corner, maar de beste kans was er nog voor de ploeg van Dick Schreuder. Voet kopte echter op de lat, waardoor Groningen en Zwolle de punten deelden.

FC Groningen - PEC Zwolle

0-1 De Wit (14)

1-1 Van Den Belt e.d. (75)

Arbiter: Martens

Gele kaarten: Kasanwirjo; Kastaneer, Reijnders, Nakayama

FC Groningen: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Sverko (Meijer/90+5), Te Wierik, Van Hintum; Suslov (Van Kaam/90), Duarte, El Hankouri; Irandust (Dammers/81), Strand Larsen (Postema/81), Ngonge (Abraham/81)

PEC Zwolle: Lamprou; De Wit, Voet, Nakayama, Kersten, Reijnders; Van Den Belt (Mbinga/81), Strieder, Huiberts; Adzic (Lagsir/73), Kastaneer (Tedic/81)