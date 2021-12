Wormuth voor Heracles-Heerenveen: "We hebben mogelijkheden, maar geen Azzaoui en Vloet"

Woensdagavond kwam Heracles Almelo nog in actie tegen Feyenoord, maar zaterdagavond wacht sc Heerenveen alweer. Een belangrijk duel voor de Heraclieden, die veertiende op de ranglijst staan, met vier punten achter de Friezen. "Dit wordt een hele belangrijke wedstrijd. We halen thuis de meeste punten, vooral dit seizoen", aldus trainer Frank Wormuth.

Afgelopen woensdag viel Ismail Azzoui zwaar geblesseerd uit in het duel met Feyenoord. De verwachting was dat het seizoen er voor de Belgische aanvaller op zou zitten en donderdagmiddag werd die angst waarheid. "Het gaat erg slecht met Azzaoui. Het is de derde keer dat hij een knieoperatie krijgt en dat betekent dat hij er een jaar uit zal liggen. Ik ga duimen dat alles goed verloopt, maar op dit moment is de teleurstelling bij hem en bij ons allemaal heel erg groot", aldus Wormuth. Na Rai Vloet is Azzaoui de tweede belangrijke speler die wegvalt bij de Heraclieden. "Zij hebben 50 procent van onze doelpunten gemaakt. Dat doet natuurlijk ook iets met de ploeg, maar de ploeg moet het nu compenseren."

Duel met de Friezen

Ondanks het gemist van de belangrijke spelmakers moet de ploeg van Frank Wormuth zaterdagavond op zoek gaan naar belangrijke punten tegen nummer 11 sc Heerenveen. "Elke thuiswedstrijd is belangrijk voor Heracles. Heerenveen en Heracles kennen elkaar al jaren. Er zijn geen geheimen over de speelwijze en de vorm van de dag is cruciaal", vervolgt de Duitse oefenmeester. Wie de vervanger van Azzaoui gaat worden is nog niet bekend. "Daar discussiëren we nog over. Met Nikolai Laursen en Bilal Basaçikoglu hebben we verschillende mogelijkheden en daar gaan we nog naar kijken", sluit Wormuth af.