Wat te doen met afval: "We krijgen plastic letterlijk terug op ons bord"

De gemeente Almelo wil stoppen met los plastic- of pmd-afval inzamelen. Het scheiden bij de mensen thuis gaat niet goed genoeg, het afval vanuit Almelo is vaak te vervuild en eindigt daardoor in de verbrandingsoven van de afvalverwerker.

'Nascheiden goede oplossing'

Daarom wil wethouder Eugène van Mierlo van Almelo toe naar nascheiding. "Het is dus niet zo dat alles in Almelo straks in dezelfde bak gegooid mag worden. Papier en groenafval blijft apart ingezameld worden."

Van Mierlo vindt nascheiden vooral een goede oplossing voor de toekomst. "Uit onderzoek blijkt nu nog dat het resultaat van nascheiden niet beter is, maar de ontwikkelingen gaan snel."

Microdeeltjes plastic zitten bijvoorbeeld al in moedermelk Jos Keurentjes, afvaldeskundige

De bedoeling is dat plastic zoveel mogelijk gerecycled wordt, maar er belandt altijd afval op straat, in de natuur en in de zee. Het probleem van dat afval is dat het niet volledig vergaat volgens Keurentjes, die deskundige is op het gebied van plastics en energietransitie bij de Universiteit Twente. "Plastic vergaat maar deels en er blijven piepkleine deeltjes over. En die microdeeltjes blijken volgens onderzoek al te zitten in bijvoorbeeld moedermelk."

Jos Keurentjes over microplastics en nascheiden:

Steeds meer van deze microdeeltje komen in ons voedsel terecht. De precieze schade die dat zal opleveren voor de volksgezondheid wordt nu onderzocht. "Maar dat zal weleens dramatisch kunnen zijn. Je ziet die deeltjes niet, dat maakt het ook zo lastig. Sommige mensen zeggen ook dat er nu al meer plastic in de zee zit dan vis. Of dat zo is weet ik niet, maar we gaan ons rot schrikken want er zitten straks miljoenen tonnen aan plastics in het milieu."

Oplossing aan de voorkant

"We willen graag een circulair systeem waarin plastics volledig hergebruikt worden of helemaal moeten kunnen vergaan." Volgens Keurentjes ligt een belangrijk deel van de oplossing niet aan het einde van de afvalketen maar juist aan het begin, bij de fabrikanten van verpakkingen: "Nu nog wordt vooral aardolie als grondstof voor plastic gebruikt, voordeel is dat het dan sterk materiaal is maar het is niet tot nauwelijks afbreekbaar."

Daarom moet de grondstof van plastic veranderen: "Biogene koolstof (koolstof uit levende organismen) zou dan een enorme stap vooruit zijn. Dit is dan aan de voorkant van de keten, aan de achterkant is nascheiden dan wel weer beter dan thuis al scheiden."

Twence

Almelo wil dus graag het nascheiden in gaan voeren als eerste gemeente in Twente, maar dat levert meteen een probleem op: nu nog zit Almelo vast aan Twence en de afvalverwerker kan nog geen grote afvalstromen nascheiden. En Almelo zit misschien wel voor hele lange tijd vast aan Twence.

Afgelopen week kwamen de veertien Twentse gemeenten bij elkaar om te praten over Twence. De gemeenten zijn aandeelhouder van de afvalverwerker en staan voor het dilemma om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.

De gemeenten Almelo, Twenterand, Oldenzaal en Rijssen-Holten willen het liefst van Twence af, omdat een contract 'voor het leven' afsluiten volgens hen niet mag. Daarnaast moet volgens de Europese wetgeving zo'n grote klus aanbesteed worden, zeggen ze, en misschien nog wel het belangrijkste; het moet goedkoper kunnen. Deze gemeenten dreigen om naar de rechter te stappen om hun gelijk te krijgen, maar wachten steeds tot een nieuwe aandeelhoudersvergadering.

Jos Keurentjes vindt het juist goed wanneer overheden mede-eigenaar zijn van een afvalverwerker: