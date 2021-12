Mees de Wit na prachtig doelpunt tegen FC Groningen: "Ik raakte hem echt heerlijk"

PEC Zwolle pakte vrijdagavond in Groningen het eerste punt in een uitduel. Mees de Wit maakte al twee doelpunten op bezoek bij AZ en kroonde zich in Groningen tot topscorer van de Zwollenaren met zijn derde treffer van dit seizoen. "Ik raakte hem echt heerlijk. Ik hoor van vrienden, familie en spelers dat ik veel vaker moet schieten. Ik raakte hem super lekker en hij ging er mooi onderkant lat in", aldus de deze zomer van Sporting Lissabon overgekomen De Wit.

Het doelpunt van De Wit bleek uiteindelijk niet genoeg te zijn voor de overwinning. Een kwartier voor tijd kopte Thomas van den Belt de bal ongelukkig in eigen doel, waardoor de Zwollenaren uiteindelijk genoegen moesten nemen met een punt. "Jammer dat we nog die 1-1 tegen krijgen uit een corner, maar ik denk wel dat we als team echt gestreden hebben."

Veranderingen

In de derde wedstrijd onder Dick Schreuder pakte PEC het tweede punt. Ook De Wit ziet veranderingen na de trainerswissel. "We strijden met zijn allen en spelen ook in een andere opstelling. We zetten echt druk en het gaat wel goed. We hebben nu twee punten gehaald. Er had meer ingezeten in beide wedstrijden, dus dit smaakt gewoon naar meer", vertelt de geboren Amsterdammer. De Wit ziet het dan ook wel goedkomen met de Zwollenaren: "De resultaten zijn gewoon klote. Toch denk ik dat als we gewoon zo doorgaan en hard werken, dat we niet degraderen."

Jammer

PEC speelde een prima eerste helft in Groningen, kwam verdiend op voorsprong en had zelfs mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. Dean Huiberts en Gervane Kastaneer wisten de 0-2 echter niet te maken, waarna FC Groningen in de tweede helft langszij wist te komen. "Ik denk dat we nog meer kansen krijgen als we het beter uitspelen. In de tweede helft probeerden we de voorsprong vast te houden en gaan we lange ballen spelen, terwijl we ook gewoon konden voetballen. Ik zakte door de grond bij de gelijkmaker, echt jammer", analyseert De Wit het verloop de wedstrijd.