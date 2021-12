En wéér wordt Jacqueliens kankerbehandeling uitgesteld door coronadrukte: 'Tijd voor rigoureuze stappen'

In februari dit jaar kreeg Jacquelien uit Vriezenveen de diagnose darmkanker. In haar geval zou ze binnen zes weken geopereerd moeten worden. Door drukte in het ziekenhuis vanwege coronabesmettingen is ze pas eind juli geopereerd. Zo'n vijf maanden later dan eigenlijk zou moeten.

Ik ben er klaar mee. Ik ga niet langer mijn mond houden. Jacquelien

Maar bij deze tegenslag blijft het niet. De chemotherapie die in november gepland stond? Deze kan óók niet doorgaan, krijgt ze te horen. Ze zit met de handen in het haar. Met behandelingen die steeds worden uitgesteld, ziet ze het steeds somberder in.

"Het is echt verschrikkelijk om te horen dat je behandeling wéér is uitgesteld. De moed zakt je in de schoenen. Ik kan helemaal niet wachten, er moet nu echt wat gebeuren", zegt Jacquelien.

En nu?

De chemotherapie die in november zou plaatsvinden, is verschoven naar begin december. Jacquelien krijgt dan een alternatief voor de chemotherapie die ze in eerste instantie zou krijgen.

Jacquelien begint begin december aan de nieuwe chemotherapie (Foto: RTV Oost )

Mensen die bewust niet gevaccineerd zijn, houden nu mijn ziekenhuisbedje bezet Jacquelien

Niet alleen de datum is veranderd, ook de behandeling die ze zal ondergaan, verandert. Ze is nu voor december ingepland voor een chemotherapie in Hengelo, in plaats van in Eindhoven. Het is niet de chemotherapie die ze eigenlijk zou moeten krijgen, maar een mildere variant.

Dat betekent dat ze na de afronding van deze chemotherapie in Hengelo alsnog naar Eindhoven moet om daar de oorspronkelijke chemotherapie te volgen.

Code zwart?

Jacquelien is niet de enige bij wie een operatie op chemotherapie niet door kan gaan. Vorige week meldde de Nederlandse Zorgautoriteit dat veertien ziekenhuizen in het land kritiek planbare zorg niet meer tijdig kunnen uitvoeren.

Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet worden uitgevoerd, om schade aan de gezondheid van de patiënt te voorkomen, zoals de darmoperatie van Jacquelien.

De besmettingen blijven ondertussen maar oplopen, en burgemeesters in Overijssel lieten vorige week weten dat code zwart in de zorg nadert. Een scenario dat je absoluut wilt voorkomen.

Lockdown voor niet-gevaccineerden'

Jacquelien kan het niet langer aanzien en wil haar verhaal delen. Ze voelt zich in de steek gelaten door de regering. "Ik vind dat de regering hier echt schuldig aan is en rigoureuze stappen moet nemen. Je komt er niet met alleen een lockdown", zegt ze.

Ze roept mensen op zich te laten vaccineren. "Mensen die bewust niet gevaccineerd zijn, houden nu mijn ziekenhuisbedje bezet. Daar kan ik niet meer achter staan." Jacquelien ziet een lockdown voor niet-gevaccineerden als een oplossing. "Zo voorkom je denk ik veel besmettingen. Iedereen moet gevaccineerd worden, en anders blijf je maar thuis. Dus mensen niet meer op straat laten die niet gevaccineerd zijn."

Zoals het nu lijkt, gaat de chemotherapie van Jacquelien in begin december wel door. "Ik houd mijn vingers gekruist en hoop dat de chemotherapie überhaupt door kan gaan. Maar het is eerst zien, dan geloven."