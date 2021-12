Opeens geen besmettingen meer op Staphorster basisscholen, vermoedelijk door luchtfilter

Sinds er speciale luchtfilters in Staphorster basisscholen staan, zijn er amper besmettingen onder leerlingen. Opmerkelijk, omdat de besmettingscijfers tot voor kort snel opliepen onder leerlingen. Nu zijn de tien scholen zo goed als virusvrij. De TU Eindhoven onderzoekt in hoeverre dit te danken is aan de apparaten, die in Staphorst worden gemaakt.

Neem de Koning Willem-Alexanderschool, 270 leerlingen. Een paar weken geleden zaten er nog 60 leerlingen ziek thuis, nu helemaal niemand. Sterker nog, onder de vijf scholen van die gemeenschap (1100 leerlingen) is niet één besmetting.

Sinds 1 november heeft elk klaslokaal in Staphorst een speciaal luchtfilter, ontwikkeld door Plasmamade. De apparaten halen aerosolen (vloeistofdruppels die het virus kunnen bevatten) uit de lucht en moeten voorkomen dat het virus zich onder leerlingen verspreidt.

Ramen dicht

Hoewel niet zeker is of de filters verantwoordelijk zijn voor de gunstige besmettingscijfers, is schooldirecteur Jan Kuijers enthousiast. "Het scheelt al dat de ramen niet open hoeven. Het lijkt effect te hebben, maar we moeten nog even wachten voor we dat zeker weten."

TU Eindhoven meet de lucht in de lokalen en presenteert in februari de onderzoeksresultaten. De universiteit deed al eerder onderzoek naar de apparaten van Plasmamade, onder meer in sportscholen en de Johan Cruijff Arena. Met positieve resultaten, zegt Plasmamade.

Onderzoek in sportscholen

"We lieten dertig mensen sporten in een normaal geventileerde ruimte, waar ook ons systeem in stond", zegt Plasmamade-directeur Martin Van Der Sluis. "De TU heeft de ruimte gemeten en er waren géén aerosolen waarneembaar. In de Johan Cruijff Arena kregen we dezelfde resultaten."

In totaal zijn 250 filters geplaatst bij de tien basisscholen in de gemeente. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool, spreekt regelmatig met het bestuur van de andere negen basisscholen. "Ik hoor dat ook daar de besmettingen dalen", zegt hij. Andere schooldirecteuren bevestigen dit in de Meppeler courant. "Maar we moeten niet vergeten dat het aantal besmettingen in de hele gemeente daalt."