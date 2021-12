HHC Hardenberg trekt goede lijn door met zege op Excelsior Maassluis

Na een opkomst met fakkels van supporters was Excelsior Maassluis in het begin het meest dreigend. Ze kregen een paar goede kansen. Vervolgens stichtte HHC Hardenberg ook gevaar, maar beide teams wisten niet te scoren in de eerste helft. Ook in de openingsfase van de tweede helft waren de bezoekers sterker. Echter maakte HHC Hardenberg de openingstreffer via een hard schot van Jesper Drost. Het was zijn vijfde doelpunt van dit seizoen. Excelsior Maassluis was nog dichtbij de gelijkmaker, maar de drie punten bleven in Hardenberg.

Drost werd net als vorige week matchwinner. In de afgelopen drie duels pakte de ploeg van Bert van Hunenstijn zeven punten. Tegen AFC werd gelijkgespeeld en Noordwijk kreeg met 2-1 klop.