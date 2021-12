Zaaloverzicht: Eurosped boekt eerste zege en verlaat laatste plaats

In de zaal en het zwembad staan vandaag wedstrijden op het programma voor het basketbal, handbal, volleybal en waterpolo. Hieronder houden we je op de hoogte van de laatste uitslagen.

Eurosped

De volleybalsters van Eurosped hebben de eerste overwinning in de Eredivisie geboekt. De ploeg uit Vroomshoop won het inhaalduel bij Peelpush met 0-3. In de eerste twee sets waren de teams aan elkaar gewaagd. Eurosped trok beide keren aan het langste eind met 23-25 en 26-28. In de derde set was het verzet van de thuisploeg gebroken en werd het uiteindelijk 14-25.

Dankzij de zege is Eurosped geen hekkensluiter meer in de eredivisie en klimt het één plaats. Ze hebben vier punten uit acht wedstrijden. Set-Up'65 uit Ootmarsum is nu de nummer laatst met drie punten uit acht duels. Het was een tijd geleden dat Eurosped voor het laatst in actie kwam. Een kleine maand geleden speelden de dames uit Vroomshoop de laatste wedstrijd. Vervolgens werden twee duels afgelast en hadden ze een week vrij.

Het Ravijn

De waterpolosters van Het Ravijn waren dicht bij een stunt, maar moest uiteindelijk toch hun meerdere erkennen in ZV De Zaan. Op bezoek bij de koploper werd er nipt met 9-8 verloren door de ploeg uit Nijverdal, die daarmee op de zesde plek blijft staan.

Handbal

In de eredivisie handbal is Borhave er niet in geslaagd punten af te snoepen van titelkandidaat VOC Amsterdam. Het duel in de hoofdstad eindigde in 35-25. Het wil dit seizoen nog niet vlotten voor de handbalsters uit Borne. Borhave bezet de voorlaatste plaats en wist slechts één van de tien wedstrijden te winnen.

Ook de andere Overijsselse ploegen, Kwiek en DSVD werden getrakteerd op een nederlaag. In Raalte verloor Kwiek met 24-33 van VZV, terwijl DSVD niet was opgewassen tegen subtopper Volendam.

Basketbal

Jolly Jumpers wacht al vier wedstrijden op een overwinning in de Basketball League. In Tubbergen werd er vanavond met verloren van middenmoter Batouwe. Na vier kwarten was 72-81 de eindstand.