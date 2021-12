Heracles verliest onnodig van Heerenveen en lijdt derde nederlaag op rij

Schoofs over zwalkend Heracles: "Maak me wel een klein beetje zorgen"

Heracles Almelo heeft de derde nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. In eigen huis werd er vanavond onnodig verloren van SC Heerenveen, dat door een late treffer van Joey Veerman de volle buit pakte en Heracles dieper in de problemen drukte: 0-1.

Trainer Frank Wormuth vreesde het van tevoren al: met het wegvallen van Vloet en de woensdag zwaar geblesseerd geraakte Azzaoui bleven er maar weinig spelers over die een doelpunt kunnen maken. Laursen was degene die tegen Heerenveen voor de nodige creativiteit moest zorgen, en daar slaagde de Deen redelijk in. Tot een goal leidde het echter niet.

Laursen

Al in de zesde minuut had Laursen zijn ploeg op voorsprong kunnen zetten, maar zijn harde schot werd goed gekeerd door voormalig PEC Zwolle-doelman Mous. Kort na de rust had de aanvaller het geluk ook niet aan zijn zijde, toen de lat een treffer in de weg stond. Kansen waren er ook voor Heerenveen, dat gevaarlijk werd via Henk Veerman. De boomlange spits had zijn vizier alleen niet op scherp staan.

Gemis

Het gemis van de spelmakers, die vijftig procent van de Almelose doelpunten hebben gemaakt, was voelbaar. Want ook de topschutter van Heracles, Delano Burgzorg, kreeg voldoende mogelijkheden om zich tot matchwinner te kronen, maar zoals wel vaker ging de aanvaller slordig om met de opgelegde kansen die hij kreeg.

Veerman scoort

Na zure nederlagen tegen FC Utrecht en Feyenoord snakte Heracles weer eens naar de drie punten. Wormuth probeerde nog wat te forceren door Szoke - die zijn eerste officiële minuten van het seizoen mocht maken - in te brengen. Zonder succes, want waar het er lange tijd op leek dat Heracles nog wel een treffer zou maken, viel deze zoals wel vaker aan de andere kant. Joey Veerman plaatste de bal in de slotfase van ver achter Blaswich en zorgde er daarmee hoogstpersoonlijk voor dat Heracles de negende nederlaag van het seizoen leed.

Heracles Almelo - SC Heerenveen 0-1

0-1 J. Veerman (79)

Arbiter: Van Boekel

Geel: De la Torre, Knoester, Quagliata; Van Beek



Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata (Roosken/84); Laursen (Sierra/84), Schoofs, De la Torre, Burgzorg (Amissi/90); Bakis, Sierhuis (Szöke/75)

sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib; Madsen, Halilovic (De Jong/78), J.Veerman; Stevanovic (Al Hajj/68), H.Veerman, Musaba (Nygren/78)