Wandelsporten in gemeente Tubbergen populair: “Ouderen willen graag sporten”

Sporthal de Danne in Albergen staat één keer per week in het teken van wandelsporten. “Veel ouderen willen wel bewegen, maar weten niet zo goed hoe of waar ze dat kunnen doen”, legt Noortje Haarman uit, die namens Sportservice Tubbergen de lessen geeft. “Hier bieden we ze de kans om te ontdekken wat ze leuk vinden of om juist het bewegen weer op te pakken.”

Lang traint het team nog niet samen: pas halverwege oktober zijn de lessen opgezet. Toch is het nu al een succes te noemen. “We zijn een paar weken geleden begonnen met drie mensen, en zitten nu dus al op acht”, glundert Haarman. “Ik ben heel blij dat ze dit weten te vinden, omdat het heel belangrijk is.”

Groter oppakken

Het initiatief is opgezet door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in samenwerking met Sportservice Tubbergen en sportclub de Tukkers. “Er waren signalen dat ouderen een plek misten om te sporten”, legt Haarman uit. “Daarom hebben we dit initiatief opgezet.”

De trainingen die op deze manier zijn opgezet zijn in eerste instantie voor een jaar, daarna hoopt de organisatie dat sportclubs uit de gemeente het zelf oppakken. “Eerst gaan we veel verschillende sporten oefenen en op een gegeven moment kiezen we er één of twee”, zegt Haarman. “Maar je ziet dat er voldoende animo is voor deze manier van sporten.”

Naar de sportschool gaan vind ik niks Deelnemer

Niet alleen Haarman, ook de sporters zijn enthousiast over het initiatief. “Het is heel fijn dat ik met leeftijdsgenoten actief kan zijn”, vindt een van de deelneemsters. “Naar de sportschool gaan vind ik niks, maar hier blijf ik toch actief.”

Naast het actieve aspect van de trainingen, is ook het samen zijn belangrijk. “Vooral het afgelopen jaar hebben we gezien dat mensen snel vereenzamen, zeker als ze boven de pensioenleeftijd zijn.” Het is dus niet alleen in beweging blijven, maar ook het sociale aspect wat belangrijk is aan de trainingen.”