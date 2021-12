Vijfde plek voor Pim Ronhaar bij Superprestige in België

Veldrijder Pim Ronhaar is vijfde geworden bij de Superprestige-veldrit van het Belgische Boom. De inwoner van Hellendoorn kwam een kleine twee minuten na de Belgische winnaar Wout van Aert over de finish.

Aan het begin van de rit reed Ronhaar aan de leiding. Vervolgens werd de eerste plek overgenomen door Van Aert. De Belg, die zijn eerste veldrit van het seizoen reed, werd niet meer achterhaald in de dikke modder en finishte op ruime voorsprong ten opzichte van de anderen in de top vijf. Het verschil was een kleine twee minuten. Toon Aerts uit België werd tweede en Lars van der Haar uit Nederland was de nummer drie.

Stand

In de stand van de Superprestige na vijf van de acht wedstrijden staat Ronhaar negende met 21 punten. De Belg Elis Iserbyt is koploper met zeventig punten. Ronhaar verraste vorige week met een derde plaats in de wereldbekerwedstrijd van Besançon. Het was zijn eerste podiumplaats bij de elitemannen.