Buurtgenoten ongerust na schietincident eerder vandaag in Haaksbergen

Het schietincident vanmiddag aan de Margrietstraat in Haaksbergen heeft buurtbewoners ongerust gemaakt. Hoewel niemand gewond raakte, wordt het opgevat als een ernstige gebeurtenis. Er werd een verdachte aangehouden door de politie. Volgens de buurtbewoners gaat het om een man die daar net vanuit de gemeente Enschede was komen wonen. Hij zou een persoonlijk begeleider hebben. Het is niet bekend om welke vorm van begeleiding dat gaat.

Aan het einde van de middag schrok de omgeving van de Margrietstraat op van geweld. Een omwonende meldde dat die agenten met getrokken vuurwapens een huis zag binnengaan en een andere buurtbewoner zag dat iemand geboeid werd afgevoerd.

Op de stoep van de Margrietstraat lag volgens een omwonende allemaal glas van een autoruit na het schietincident. De politie vroeg nadien in de buurt of mensen rond 16.40 iets hebben gezien of dat ze misschien beelden van bewakingscamera's en dashcams hebben, waarop iets te zien zou zijn.

Buurt wil opheldering

Toen de man zich onlangs in de Margrietstraat vestigde hadden buurtgenoten al vraagtekens bij hem, omdat hij een begeleider heeft. Of er sprake is van begeleid wonen of reclasseringstoezicht, weten de buurtgenoten niet. Tegen een van de buurtgenoten zou hij vorige week hebben gezegd dat 'ze' in Enschede al bij hem waren binnengevallen, maar dat ze zich een deur hadden vergist. Of de man het over politie of over anderen had, is niet bekend.

Naar aanleiding van het schietincident en signalen over de persoonlijke begeleiding zeggen de buurtgenoten opheldering te gaan vragen aan de woningcorporatie over de huisvesting van de aangehouden man.