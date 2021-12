Schoofs over zwalkend Heracles: "Maak me wel een klein beetje zorgen"

"Dit was wel een wedstrijd die we echt móésten winnen. Maar ja, als je dan op zo'n knullige manier met 0-1 verliest, dan komt dat wel binnen", zegt Schoofs, die zag dat Heracles genoeg mogelijkheden had om te scoren. "We hebben het zelf niet goed uitgespeeld en de kansen niet afgemaakt. En dan hebben we de pech dat zij iemand hebben met een goed schot, die denkt: ik leg 'm wel even binnen vanaf 25 meter."

Afkoelen

Met het wegvallen van Vloet en Azzaoui, zit er maar weinig creativiteit en scorend vermogen in de ploeg. "Onze spitsen lopen op dit moment niet over van vertrouwen, maar wij moeten zorgen dat dit gaat veranderen. Op trainingen lukt het wel, dus we moeten positief blijven, al is dat wel heel moeilijk na deze wedstrijd. Thuis even afkoelen en dan gaan we vanaf morgen weer verder", vervolgt hij.

Zorgen

Heracles staat nu veertiende, maar kan zondag worden ingehaald door RKC Waalwijk. "Ik maak me wel een klein beetje zorgen, maar we moeten echt positief blijven. Het zijn echt kleine nederlagen, het verschil is niet groot. Dat moeten we kunnen ombuigen", aldus Schoofs.